Общество
сегодня, 12:03
Жительница Липецкой области отметила 100-летний юбилей
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100 лет исполнилось жительнице Малининского сельсовета Добринского района Ольге Николаевне Горловой
Как сообщают "Донские вести", Ольгу Николаевну поздравили представители местной власти.
"Ольга Николаевна большая трудяга. Долгие годы она работала дояркой в местном совхозе. В то время почти вся работа на ферме выполнялась вручную. На хрупкие женские плечи и в прямом и в переносном смысле ложился большой груз.
Так сложилось, что самым родным человеком для Ольги Николаевны стала её невестка. Давно уже нет ни мужа, ни сына в живых. Но эти две женщины: сноха и свекровь сегодня живут одной семьёй. Чем не пример для современных пар.
В свои 100 лет, бабуля по-прежнему остается очень трудолюбивым и самостоятельным человеком, старается наводить порядок в доме. На вопрос в чем же секрет ее долголетия, юбилярша отвечает не раздумывая: «Надо всех любить, не таить зла, работать и никогда никому не завидовать!», сообщает издание.
"Ольга Николаевна большая трудяга. Долгие годы она работала дояркой в местном совхозе. В то время почти вся работа на ферме выполнялась вручную. На хрупкие женские плечи и в прямом и в переносном смысле ложился большой груз.
Так сложилось, что самым родным человеком для Ольги Николаевны стала её невестка. Давно уже нет ни мужа, ни сына в живых. Но эти две женщины: сноха и свекровь сегодня живут одной семьёй. Чем не пример для современных пар.
В свои 100 лет, бабуля по-прежнему остается очень трудолюбивым и самостоятельным человеком, старается наводить порядок в доме. На вопрос в чем же секрет ее долголетия, юбилярша отвечает не раздумывая: «Надо всех любить, не таить зла, работать и никогда никому не завидовать!», сообщает издание.
8 795
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