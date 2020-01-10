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сегодня, 12:03

Жительница Липецкой области отметила 100-летний юбилей

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#долгожители
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Жительница Липецкой области отметила 100-летний юбилей

100 лет исполнилось жительнице Малининского сельсовета Добринского района Ольге Николаевне Горловой

Как сообщают "Донские вести", Ольгу Николаевну поздравили представители местной власти.

"Ольга Николаевна большая трудяга. Долгие годы она работала дояркой в местном совхозе. В то время почти вся работа на ферме выполнялась вручную. На хрупкие женские плечи и в прямом и в переносном смысле ложился большой груз.

Так сложилось, что самым родным человеком для Ольги Николаевны стала её невестка. Давно уже нет ни мужа, ни сына в живых. Но эти две женщины: сноха и свекровь сегодня живут одной семьёй. Чем не пример для современных пар.

В свои 100 лет, бабуля по-прежнему остается  очень трудолюбивым  и самостоятельным человеком, старается наводить порядок в доме. На вопрос в чем же секрет ее долголетия, юбилярша отвечает не раздумывая: «Надо всех любить, не таить зла, работать и никогда никому не завидовать!», сообщает издание.
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#долгожители
1

Комментарии (8)

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Мария

8 минут назад
Желаю тебе бабушка ЗДОРОВЬЯ.
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геоГРАФ

22 минуты назад
Как не стыдно Город-48??? географию в * 100км. надо хорошо знать - район ХЛЕВЕНСКИЙ !!!
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Владимир

26 минут назад
Будьте здоровы бабушка! С Юбилеем Вас! Уважение Вам и слова благодарности за Вашу жизнь и Ваш труд !!!
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Житель

26 минут назад
А "Донские вести" - это газета Хлевенского района
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Житель

28 минут назад
В Добринском районе отродясь не было Малининского сельского совета ...
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Куралес

32 минуты назад
Руководители Могли бы бабушке 100000 подарить,а они пятаком отделались и открыткой
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Яло

55 минут назад
Что за ,,трудяга,,? Вообще-то, хотя бы из уважения к возрасту- ,,труженица,,. И это в первых строках. Сразу все видно...
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Ваш

57 минут назад
Здоровья бабуле. Она помнит все зверства большевиков
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