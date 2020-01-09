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44 минуты назад
Россиянка разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
Девушка выпала из тюбинга и ударилась головой
Молодая женщина получила смертельную травму, катаясь на тюбинге в городе Павлово Нижегородской области, проводится проверка, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
1 января 2020 года компания молодых людей пришла покататься на "ватрушке" в одном из оврагов около Павлово. При спуске со склона женщина выпала из тюбинга и ударилась головой. Пострадавшая была госпитализирована, 5 января она скончалась, передает РИА Новости.
Место, где каталась погибшая, не оборудовано для спуска и катания на тюбингах. В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии.
1 января 2020 года компания молодых людей пришла покататься на "ватрушке" в одном из оврагов около Павлово. При спуске со склона женщина выпала из тюбинга и ударилась головой. Пострадавшая была госпитализирована, 5 января она скончалась, передает РИА Новости.
Место, где каталась погибшая, не оборудовано для спуска и катания на тюбингах. В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии.