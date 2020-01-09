В России

44 минуты назад

Россиянка разбилась насмерть, катаясь на тюбинге

108
Россиянка разбилась насмерть, катаясь на тюбинге

Девушка выпала из тюбинга и ударилась головой

Молодая женщина получила смертельную травму, катаясь на тюбинге в городе Павлово Нижегородской области, проводится проверка, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

1 января 2020 года компания молодых людей пришла покататься на "ватрушке" в одном из оврагов около Павлово. При спуске со склона женщина выпала из тюбинга и ударилась головой. Пострадавшая была госпитализирована, 5 января она скончалась, передает РИА Новости.

Место, где каталась погибшая, не оборудовано для спуска и катания на тюбингах. В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии.
108

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Белоруссии труп гостя несколько дней пробыл за праздничным столом
В Белоруссии труп гостя несколько дней пробыл за праздничным столом

сегодня, 15:09

В России
На Чукотке обнаружили оленевода, который 16 дней жил без еды
На Чукотке обнаружили оленевода, который 16 дней жил без еды

сегодня, 12:21

В России
Опубликован предварительный отчет о крушении украинского Boeing
Опубликован предварительный отчет о крушении украинского Boeing

сегодня, 11:53

В России
В Москве избит сын Жванецкого
В Москве избит сын Жванецкого

вчера, 21:48

В России
Cолдата-контрактника нашли мёртвым на железнодорожных путях
4
Cолдата-контрактника нашли мёртвым на железнодорожных путях

вчера, 21:37

В России
В Нижегородской области парень погиб, защищая женщину от грабителя
1
В Нижегородской области парень погиб, защищая женщину от грабителя

07.01.2020 15:39

В России