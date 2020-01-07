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Воронежская туристка погибла в горах Адыгеи, пытаясь сделать селфи
Девушка сорвалась с 50-метрового обрыва
На плато Лагонаки в республике Адыгея накануне, 6 января, с 50-метрового обрыва сорвалась туристка. Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
Трагедия произошла около 12.10 часов дня в районе Большой Азишской пещеры. 29-летняя туристка из Воронежа делала селфи на фоне панорамы снежных гор и в какой-то момент неудачно повернувшись, соскользнула вниз с высокого обрыва. От полученных травм девушка скончалась на месте, передает Российская Газета.
Это уже второй случай за новогодние праздники. В ночь с 27 на 28 декабря примерно в этом же месте со скалы сорвалась пара из Краснодара. Мужчина выжил, а женщина от тяжелых травм погибла.
Трагедия произошла около 12.10 часов дня в районе Большой Азишской пещеры. 29-летняя туристка из Воронежа делала селфи на фоне панорамы снежных гор и в какой-то момент неудачно повернувшись, соскользнула вниз с высокого обрыва. От полученных травм девушка скончалась на месте, передает Российская Газета.
Это уже второй случай за новогодние праздники. В ночь с 27 на 28 декабря примерно в этом же месте со скалы сорвалась пара из Краснодара. Мужчина выжил, а женщина от тяжелых травм погибла.