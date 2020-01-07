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35 человек погибли из-за давки в ходе прощания с Сулеймани

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35 человек погибли из-за давки в ходе прощания с Сулеймани

Еще 48 человек пострадали

По меньшей мере 35 человек погибли и 48 пострадали в давке во время церемонии прощания с убитым генералом Касемом Сулеймани в иранском городе Кермане. Церемония прощания с Сулеймани в его родном городе Кермане началась утром 7 января, сообщают "Известия".

Похороны должны состояться с 14:00 по местному времени (13:00 мск) до 16:00 (15:00 мск) на кладбище мучеников. Тело Касема Сулеймани доставили в Керман сегодня утром.

Напомним, Касем Сулеймани был убит в результате авиаудара США по району возле аэропорта столицы Ирака Багдада в ночь на 3 января. Тегеран пообещал отомстить за убийство своего военного и дать «сокрушительный ответ» США.

Первым шагом Тегерана стало сокращение обязательств по ядерной сделке 5 января. Кроме того, парламент Ирана принял законопроект, которым предлагается признать армию США и Пентагон террористическими организациями.
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