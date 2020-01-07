Представитель славной борцовской династии показал класс в Подольске (ФОТО)

Михаил Шкарин заслуживал победы на крупных Всероссийских соревнованиях, но пришлось довольствоваться «бронзой».

Липчанин Михаил Шкарин стал запоминающейся фигурой в одних из старейших в нашей стране соревнований по греко-римской борьбе – 48-м Всероссийском турнире в Подольске, посвященном памяти Героя Советского Союза летчика Виктора Талалихина, который 27 октября 1941 года в подмосковном небе одним из первых среди отечественных ассов применил воздушный таран.

На подольский ковер на этот раз выходили около трех сотен юношей 2005-07 г.р., приехавших из 39 (!) регионов страны. Из-за столь серьезной конкуренции Мемориал Талалихина в Подольске часто называют «малым первенством России».

В весовой категории до 52 кг, в которой выступал Шкарин, за победу боролось самое большое количество участников – 38 человек. Наш земляк одержал несколько ярких побед, и лишь секундная расслабленность в полуфинале привела к тому, что домой он вернулся не с золотой, а с бронзовой медалью.

Первую схватку с Андреем Блидом из Московской области липецкий борец завершил всего за 30 секунд. Этого времени ему хватило, чтобы выполнить несколько красивых бросков и завершить встречу досрочно ввиду своего явного преимущества. Досрочно со счетом 8:0 Михаил выиграл и следующие поединки у Тимофея Резникова из Ярославля и Александра Архипова из Владимира.

В полуфинале Шкарину противостоял один из лучших борцов Южного федерального округа в этом возрасте Вадим Ефименко из Ростова-на-Дону. Михаил вышел вперед – 2:0 и, как говорится, ничего не предвещало беды. Однако один-единственный эпизод, в котором Шкарин (за 4 схватки!) позволил сопернику взять у себя очки, стоил выхода в финал. Ефименко на последних минутах провел прием, который судьи оценили в 4 балла, а отыграться времени уже не было – 2:4…

Ефименко затем стал победителем соревнований, а нашему земляку оставалось утешаться в споре за 3-е место. Здесь Шкарин сразу добился полного преимущества над Владиславом Вавиловым из города Бор Нижегородской области – 7:0, до победы за явным преимуществом не хватило одного балла. Соперник, напротив, что называется уперся – провел два двухбалльных броска. Итоговый счет – 7:4, победа Шкарина и «бронзовая» медаль.

Отметим, что Михаил Шкарин – младший представитель славной борцовской династии. Его папа мастер спорта СССР Юрий Шкарин сейчас работает директором СШ №9, а брат Никита – сильнейший из действующих взрослых липецких борцов греко-римского стиля.

В весовой категории до 75 кг среди 21 претендента на победу выступал и наш Иван Проскурин. В первой встрече он победил борца из Москвы. Затем соперником Ивана стал Рахмон Науманов из Ямало-Ненецкого автономного округа – тяжелый долгий поединок, преимущество несколько раз переходило то к одному, то к другому борцу, результат – 5:4 в пользу соперника. Неудача не выбила Проскурина из колеи. В следующей схватке он по баллам переиграл Кирилла Зайцева из Владимирской области, а в споре за «бронзовую» медаль красивым броском припечатал к ковру Романа Хобачева из подмосковных Люберец, положив того на лопатки. Итог – 3-е место.







Оба спортсмена занимаются в липецкой спортивной школе №9.