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Кота с козырька балкона спас отец семейства

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#кот #балкон
Кота с козырька балкона спас отец семейства

Теперь питомец ищет хозяев.

История с котом с улицы 15-й микрорайон закончилась по-новогоднему добро - кот спасен.

Как рассказала Анжелика, которая утром сообщила GOROD48 о коте, очутившимся на козырьке последнего балкона девятиэтажки, помощь пришла с работы. Муж и отец семейства не побоялся и встал на перила балкона, подманил кормом кота и успел схватить его, пока тот отвлекся на еду.

Ждали целый день спасателей, надеялись на всех...Но только помог наш любимый папа! - Рассказывает Анжела. - Кота мы сразу накормили. Теперь бы хозяина ему найти, ведь у самих дома две кошки.

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#кот #балкон

Комментарии (12)

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Житель

3 минуты назад
Это хорошая новость. Мое уважение неравнодушным людям!
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КотЭ

13 минут назад
Мужик-уважение тебе!
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Котовод

22 минуты назад
Отец - настоящий МУЖИК, гордость семьи!
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Сокол

27 минут назад
Ипать новость. )))
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Воланд

34 минуты назад
Да это же Бегемот!
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Жители

36 минут назад
Похоже на спасателей надеяться нечего, как и на полицию
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ToniC

37 минут назад
Кот шёл на зов природы - на квартире две сочные мохнатые матроны жаждали совокупленья. Стоило того, фак ееее.
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Сергей 13

47 минут назад
Нормальный человек к палке присобачил бы корзину,кинул туда Вискас ,и всё,вся спасательная операция,-5-10 минут,но это если в голову не только есть.А иначе да,это городская спасательная операция.
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Иван.

48 минут назад
Оставьте этого кота себе и у Вас будет 21 кошка и кот!
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Глобус

49 минут назад
Спасатели только на камеру или на учениях по написанному умеют отличатся.
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