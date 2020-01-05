Общество
сегодня, 20:50
Кота с козырька балкона спас отец семейства
Теперь питомец ищет хозяев.
История с котом с улицы 15-й микрорайон закончилась по-новогоднему добро - кот спасен.
Как рассказала Анжелика, которая утром сообщила GOROD48 о коте, очутившимся на козырьке последнего балкона девятиэтажки, помощь пришла с работы. Муж и отец семейства не побоялся и встал на перила балкона, подманил кормом кота и успел схватить его, пока тот отвлекся на еду.
Ждали целый день спасателей, надеялись на всех...Но только помог наш любимый папа! - Рассказывает Анжела. - Кота мы сразу накормили. Теперь бы хозяина ему найти, ведь у самих дома две кошки.
Как рассказала Анжелика, которая утром сообщила GOROD48 о коте, очутившимся на козырьке последнего балкона девятиэтажки, помощь пришла с работы. Муж и отец семейства не побоялся и встал на перила балкона, подманил кормом кота и успел схватить его, пока тот отвлекся на еду.
Ждали целый день спасателей, надеялись на всех...Но только помог наш любимый папа! - Рассказывает Анжела. - Кота мы сразу накормили. Теперь бы хозяина ему найти, ведь у самих дома две кошки.
Житель
КотЭ
Котовод
Сокол
Воланд
Жители
ToniC
Сергей 13
Иван.
Глобус