У липчанина похитили гараж

Похитителя нашли

3 января в Отдел полиции № 6 УМВД России по Липецку обратился 59-летний мужчина с заявлением о том, что в период с 20 февраля 2019 до 2 января 2020 неизвестный совершил кражу его металлического гаража в одном из гаражных кооперативов города Липецка.



Оперативниками уголовного розыска установлен и доставлен в полицию предполагаемый участник преступления - неработающий ранее судимый 41-летний житель города Липецка.