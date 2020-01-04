Происшествия

13 минут назад

У липчанина похитили гараж

249
#кража
У липчанина похитили гараж

Похитителя нашли

3 января в Отдел полиции № 6 УМВД России по Липецку обратился 59-летний мужчина с заявлением о том, что в период с 20 февраля 2019 до 2 января 2020  неизвестный совершил кражу его металлического гаража в одном из гаражных кооперативов города Липецка.

Оперативниками уголовного розыска установлен и доставлен в полицию предполагаемый участник преступления - неработающий ранее судимый 41-летний житель города Липецка.
249
#кража

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