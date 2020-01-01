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42 минуты назад
Инспектор ГИБДД погиб в результате нападения на пост ДПС в Ингушетии
У погибшего осталась жена и четверо детей
Сотрудник полиции погиб в результате нападения на пост ДПС при въезде в столицу Ингушетии Магас в Ингушетии, сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Это был инспектор по исполнению административного законодательства ОГИБДД Отдела МВД России по Магас старший лейтенант полиции Зелимхан Кокорхоев. Ему было 34 года. Он начал свою профессиональную деятельность в декабре 2005 года стажером по должности милиционера взвода ППС МОБ ГОВД Магаса. С 2011 года он служил в подразделении ГИБДД. У полицейского остались жена и четверо несовершеннолетних детей.
Нападение произошло около 17:30 31 декабря. Неизвестные подъехали к посту на машине Lada Granta и открыли стрельбу. По другим данным, нападавшие были вооружены ножами. Источник в правоохранительных органах сообщил информагентству, что злоумышленники сбили постового, а затем с ножами напали на экипаж ДПС.
Полицейские открыли ответный огонь. В результате перестрелки двое нападавших ликвидированы, погиб старший лейтенант Зелимхан Кокорхоев; у него остались жена и четверо несовершеннолетних детей, еще один сотрудник органов правопорядка получил ранения. Личности нападавших установлены, это жители республики 18 и 22 лет.
Это был инспектор по исполнению административного законодательства ОГИБДД Отдела МВД России по Магас старший лейтенант полиции Зелимхан Кокорхоев. Ему было 34 года. Он начал свою профессиональную деятельность в декабре 2005 года стажером по должности милиционера взвода ППС МОБ ГОВД Магаса. С 2011 года он служил в подразделении ГИБДД. У полицейского остались жена и четверо несовершеннолетних детей.
Нападение произошло около 17:30 31 декабря. Неизвестные подъехали к посту на машине Lada Granta и открыли стрельбу. По другим данным, нападавшие были вооружены ножами. Источник в правоохранительных органах сообщил информагентству, что злоумышленники сбили постового, а затем с ножами напали на экипаж ДПС.
Полицейские открыли ответный огонь. В результате перестрелки двое нападавших ликвидированы, погиб старший лейтенант Зелимхан Кокорхоев; у него остались жена и четверо несовершеннолетних детей, еще один сотрудник органов правопорядка получил ранения. Личности нападавших установлены, это жители республики 18 и 22 лет.