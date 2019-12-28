Погода в Липецке

вчера, 17:41

В Липецкую область пришли «минусовые» температуры

12 4154
#зима
6
В Липецкую область пришли «минусовые» температуры

В ближайшие сутки погода в Липецкой области будет облачной с прояснением, без существенных осадков, ночью и утром туманы, на дорогах гололедица. Среднесуточные температуры воздуха составят 28 декабря - 2-3 градуса мороза, что на 5 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой мокрый снег, возможен гололед, на дороге гололедица, днем без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от 3 до 8 градусов мороза,  днем от 1 до 6 градусов мороза. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью слабый мокрый снег, днем без существенных осадков.
Температура ночью будет от 4 до 6 градусов мороза, днем она составит от 1 до 3 градусов мороза.

День 28 декабря стал самым теплым в Липецке в 2011 году, тогда в городе было +5 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 31 градус мороза. 

12 4154
#зима
6

Комментарии (12)

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progisis

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Колхозан

сегодня, 10:55
Кирилл, ты пьян? В пол-третьего ночи тебе приснился первый день зимы!?))
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Нужен прорыв на плюс

сегодня, 09:54
Нужен прорыв на постоянный плюс и не нужны морозы и снега,станем Европой и будем получать зарплаты и пенсии,как в загнивающей Европе и США))
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Кирилл

сегодня, 02:27
Ура вот и прошел первый месяц Зимы)))
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123

сегодня, 01:29
Январь будет теплым и очень теплым ожидаются плюсовые показатели в отдельные дни даже ночная будет в красном секторе
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Dead Moroze

вчера, 21:36
Это не зима!
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Власти Москвы в декабре 2019

вчера, 20:57
потратили 200 млн. руб на борьбу со снегом, а наши властя почему такую мульку не придумали?
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Вова

вчера, 20:30
Минусовые температуры., да наконец-то! Где ж вы весь декабрь были?!
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Deb

вчера, 19:58
Дождь идет
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Любовь Гуридова

вчера, 19:30
ПРОСТО НАСТУПИЛА ЗИМА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!УРА!!!!!
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