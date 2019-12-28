В Липецкую область пришли «минусовые» температуры

В ближайшие сутки погода в Липецкой области будет облачной с прояснением, без существенных осадков, ночью и утром туманы, на дорогах гололедица. Среднесуточные температуры воздуха составят 28 декабря - 2-3 градуса мороза, что на 5 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой мокрый снег, возможен гололед, на дороге гололедица, днем без существенных осадков.



Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от 3 до 8 градусов мороза, днем от 1 до 6 градусов мороза.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью слабый мокрый снег, днем без существенных осадков.

Температура ночью будет от 4 до 6 градусов мороза, днем она составит от 1 до 3 градусов мороза.



День 28 декабря стал самым теплым в Липецке в 2011 году, тогда в городе было +5 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 31 градус мороза.



