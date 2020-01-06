«Сеем, сеем, посеваем, с Рождеством поздравляем!»: как встречали Рождество 100 лет назад

В дореволюционные времена главным зимним праздником был не Новый год, а Рождество. Информация о том, как праздновали Рождество в Липецке до революции 1917 года, почти не сохранилась. Местные краеведы могут лишь вспомнить рассказы о бывшем городском главе Митрофане Клюеве, который устраивал карнавалы-утренники в своем доме на улице Дворянской (теперь улица Ленина), и оказывал в рождественские дни благотворительную помощь

Примерно такие маскарады устраивал Митрофан Клююев. Фотография из семейного архива липецких купцов Хренниковых.

Единственное упоминание о Рождестве в Липецке, обнаруженное в областном архиве, укладывается в одну строку – сообщение о роспуске на рождественские каникулы учеников липецкого реального училища, которое располагалось в здании на улице Зегеля,1.

А вот о праздновании Рождества Христова в Липецком уезде, деревнях и селах районов, вошедших в Липецкую область, свидетельств осталось много. Несколько лет назад рождественские традиции собрала и включила в книгу «Календарные обряды Верхнего Дона» заслуженный работник культуры Кристаллина Иващенко.

Святки-колядки

Празднование Рождества в деревнях и селах нынешней Липецкой области отмечали в основном исполнением святочных обрядов. В канун Рождества, сочельник, соблюдался строжайший пост, а затем разговлялись. В селах нынешних Добровского, Добринского Липецкого и Хлевнского районов разговлялись кутьей: рисовой или пшеничной кашей с изюмом, медом.









Главным народным обрядом Рождества считались колядки. Продолжались они до Крещения. Люди надевали маски или мазались сажей, надевали тулупы наизнанку и, изображая животных, с балалайками или гармошками шли по дворам колядовать. Традиционный текст рождественской колядки был таким: «Сеем, сеем, посеваем, с Рождеством поздравляем!». Затем пели тропари или частушки. К примеру, в селе Борино Липецкого района колядующие сыпали зерно по двору, приговаривая всё то же: «Сеем, сеем, посеваем, с Рождеством вас поздравляем!». В Измалковском и Долгоруковском районах было принято во время пения колядочного текста обозначать-величать всех членов семьи, к которой пришли колядовать.

В селе Волчье Добровского района, существовала традиция стелить в Сочельник в доме солому, и она лежала до самого Крещения. После чего солому либо жгли, либо стелили скотине.

Колядующих было принято одаривать сладостями или небольшой суммой денег.

Русский Хэллоуин, чертовщина и игра в переодевание

Интересный обряд существовал в селе Дубовое Чаплыгинского района (Раненбургский уезд Рязанской губернии). Там излюбленным персонажем колядок был чёрт! В него и рядились крестьяне. Рога приделывали козьи или коровьи, усы, хвосты свивали из веревок.

Кстати, GOROD48 рассказывал о существовавшем в Рязанской губернии рождественско-крещенском обычае XIX-XX века - вырезать рожицу из тыквы, вставлять в нее свечу и во время колядок «пугать» односельчан. То есть, в русской традиции существовал свой «Светильник Джека» .

Во время колядок в селах Добровского района: Крутое, Делеховое, Волчье, на Рождество мальчики в наряжались в девичью одежду и наоборот. Так старались запутать нечистую силу. При этом дети распевали под окнами или у ворот односельчан: «Коляда, коляда, отворяй ворота, не морозь детей, выноси скорей, открывай сундучок, доставай пятачок!».

Рождественские колядки - отголоски язычества, и против них выступало духовенство. Это также отмечено в работе Кристаллины Иващенко. В некоторых селах нынешней Липецкой области существовал запрет на рождественские колядки. В селе Митягино Лев-Толстовского района колядовщиков сравнивали с врагами, которые во время царя Ирода убивали младенцев. Также и в селе Красногоровка Грязинского района не приветствовали колядки на Рождество.

«Мама говорила – колядовать это грех. Коляда – это люди, те которые избивали младенцев, когда Иисус Христос родился и его искали, чтобы убить» - вспоминала жительница Красногоровки В.М. Коростелёва. В Красногоровке Рождество праздновали по православному, пели тропари в храме или рождественские песни дома и в гостях.

Обогреть и прославить родившегося Христа

Христу посвящались и такие обряды как сжигание сена и соломы. Жгли тюки с сеном в Лебедяни и Ситовке Липецкого района (ранее Липецкого уезда Сокольской волости). Таким образом, крестьяне обогревали только что родившегося Иисуса.

В Добром на Рождество существовал обычай после праздничной службы ходить по дворам с иконами и славить Христа. При этом в каждом дворе были и рады «крестному ходу» и угощали гостей блинчиками. Гости же пели:

Рождествуйтесь, веселитесь

Люди добрые со мной

И с восторгом обратитесь

Вблизи радости святой

Нынче Бог родился в мире

Он не так как царь земной

Над ним звезда воссияла

Волхвам путь показала

Волхвы приходили

Дары приносили

Я пришел Христа прославить

А вас с праздником поздравить…

Поздравительные обходы дворов на Рождество совершали и священники

«Ездит священник из храма. Входя в каждый дом, поёт тропарь и кондак, поздравляя. За это ему с каждого дома дарят курицу», вспоминала жительница села Сырское Липецкого района Мария Акинина. В селе Дёмкино Чаплыгинского района в Рождество священники и монашки ходили по дворам с иконами и пели тропари, за что население им жертвовало деньги.