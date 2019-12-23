Липчанин выбежал на проезжую часть и попал под «Калину»

С травмой головы он доставлен в больницу.

Сегодня днем на улице Студеновской автомобиль «Лада Калина» сбил пешехода.По словам водителя автомобиля, мужчина средних лет вышел на середину дороги. Водитель не успел затормозить и попытался вырулить на встречную полосу, но зацепил мужчину боковым зеркалом машины.Пешеход получил травму головы, его госпитализировали.