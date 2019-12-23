Происшествия
40 минут назад
Липчанин выбежал на проезжую часть и попал под «Калину»
С травмой головы он доставлен в больницу.
Сегодня днем на улице Студеновской автомобиль «Лада Калина» сбил пешехода.
По словам водителя автомобиля, мужчина средних лет вышел на середину дороги. Водитель не успел затормозить и попытался вырулить на встречную полосу, но зацепил мужчину боковым зеркалом машины.
Пешеход получил травму головы, его госпитализировали.
По словам водителя автомобиля, мужчина средних лет вышел на середину дороги. Водитель не успел затормозить и попытался вырулить на встречную полосу, но зацепил мужчину боковым зеркалом машины.
Пешеход получил травму головы, его госпитализировали.
Врач Психиатор
Блин горелый