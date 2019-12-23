Происшествия

40 минут назад

Липчанин выбежал на проезжую часть и попал под «Калину»

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#авария #ДТП
Липчанин выбежал на проезжую часть и попал под «Калину»

С травмой головы он доставлен в больницу.

Сегодня днем на улице Студеновской  автомобиль «Лада Калина» сбил пешехода. 

По словам водителя автомобиля, мужчина средних лет вышел на середину дороги. Водитель не успел затормозить и попытался вырулить на встречную полосу, но зацепил мужчину боковым зеркалом машины.  

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Пешеход получил травму головы, его госпитализировали.

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#авария #ДТП

Комментарии (2)

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Врач Психиатор

9 минут назад
Видать, у него по жизни "травма головы", если выбежал на проезжую часть... Нормальные там дорогу не перебигают!
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Блин горелый

18 минут назад
У него и до аварий, кажется, была уже травма головы.
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