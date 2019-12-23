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50 минут назад

НЛМК внедрил сервис доступа на предприятие с использованием технологии NFC

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#технологии
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НЛМК внедрил сервис доступа на предприятие с использованием технологии NFC

На НЛМК приступили к промышленному тестированию сервиса, который делает более удобной идентифицикацию сотрудников при перемещении через контрольно-пропускные пункты предприятия. Теперь работники комбината могут использовать для прохода не только обычный пропуск, но и личный смартфон с чипом NFC.  

NFC (Near Field Communication) - технология беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия, которая позволяет устройствам на небольшом расстоянии обмениваться данными.  

Чтобы начать пользоваться сервисом, необходимо иметь телефон с функцией NFC, которая привязана к любой платежной системе (ApplePay, GooglePay или SamsungPay).  По корпоративной заявке владельцы таких мобильных устройств могут получить доступ к новой функции. 

После подключения достаточно приложить смартфон к считывателю на КПП, и после того, как загорится зеленый индикатор, можно проходить через турникет. Обработка данных в этом случае не превышает 1 секунды.   

Используемая при обеспечении доступа через КПП комбината технология не связана с транзакционными сервисами банков. При передаче данных в этом случае используется шифрование, что полностью исключает возможность мошеннических операций с картами. 
406
#технологии
2

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