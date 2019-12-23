НЛМК внедрил сервис доступа на предприятие с использованием технологии NFC

На НЛМК приступили к промышленному тестированию сервиса, который делает более удобной идентифицикацию сотрудников при перемещении через контрольно-пропускные пункты предприятия. Теперь работники комбината могут использовать для прохода не только обычный пропуск, но и личный смартфон с чипом NFC.

NFC (Near Field Communication) - технология беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия, которая позволяет устройствам на небольшом расстоянии обмениваться данными.



Чтобы начать пользоваться сервисом, необходимо иметь телефон с функцией NFC, которая привязана к любой платежной системе (ApplePay, GooglePay или SamsungPay). По корпоративной заявке владельцы таких мобильных устройств могут получить доступ к новой функции.



После подключения достаточно приложить смартфон к считывателю на КПП, и после того, как загорится зеленый индикатор, можно проходить через турникет. Обработка данных в этом случае не превышает 1 секунды.



Используемая при обеспечении доступа через КПП комбината технология не связана с транзакционными сервисами банков. При передаче данных в этом случае используется шифрование, что полностью исключает возможность мошеннических операций с картами.

