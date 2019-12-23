Игорь Артамонов получил пряник от Дмитрия Медведева

Регион отметили премией за эффективную реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

На последней в этом году сессии областного Совета депутаты внесли изменения в Закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».



Доходы и расходы региональной казны увеличатся почти на 597 млн рублей за счет дополнительных поступлений из федерального бюджета (администрация области получила эти средства как грант от правительства РФ за эффективность реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»). Основная доля этих средств - 542,5 миллиона - направлены на дорожное строительство. Из них 500 млн рублей - на строительство второй очереди автомобильной дороги «Восточный обход промышленной зоны «Липецк», а 42 миллиона - на начало работ по сооружению нового мостового перехода через железнодорожные пути в поселке Новая Жизнь. Почти 23 млн рублей выделены на предоставление социальных выплат безработным гражданам. Предусмотрено 5,7 миллиона рублей на лекарственное обеспечение льготников. Около 3 миллионов рублей перечислены в Фонд содействия реформированию ЖКХ на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов.



Вместе с тем, законопроектом предлагается уменьшить расходы областного бюджета почти на 427 млн рублей. Так, 127 млн рублей сэкономлено в ходе проведения закупочных процедур. В силу того, что еще не закончены процедуры банкротства по недострою ЖК «Наполеон» по улице 50 лет НЛМК, субсидии в «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» сокращены на 300 млн рублей (эта сумма перейдёт в региональный бюджет 2020 года).



Споров по этим поправкам не было. В итоге с учетом вносимых изменений областной бюджет на 2019 год по доходам составил 62,2 млрд рублей, по расходам - 70,7 млрд рублей. Дефицит бюджета - 8,4 млрд рублей.

