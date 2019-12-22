Общество

32 минуты назад

Сегодня ночью над Липецком пройдет метеорный дождь

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#небо #метеоры
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Сегодня ночью над Липецком пройдет метеорный дождь

На самую длинную ночь года приходит пик Урсид.

На самую длинную ночь года, ночь солнцестояния, с 22 на 23 декабря приходится максимум действия метеорного потока Урсиды. Урсиды – самый северный метеорный поток и наблюдать его возможно только из Северного полушария в течение всей ночи над северным горизонтом, так как радиант (область вылета метеоров) находится недалеко от Северного Полюса Мира, в созвездии Малая Медведица (Ursa Minor – лат.), по которой и назван поток.

Как сообщает большой московский планетарий, ожидается до 10 метеоров в час. Условия наблюдения Урсид в 2019 году, при условии ясной погоды, – благоприятны. Луна близкая к фазе новолуния появится над восточным горизонтом только после 4:00 часов утра по московскому времени и не помешает наблюдениям метеоров Урсид. Чтобы успешно наблюдать «падающие звезды» крайне желательны максимально безоблачное небо и отсутствие лунной подсветки.

Активность Урсид начинается 17 декабря и продолжается до 25 декабря каждого года, в это время планета Земля пролетает через рой мелких частиц, оставленных кометой 8P/Туттля. Та комета обращается вокруг Солнца за 13,6 лет. Последний раз комета 8P/Туттля прошла перигелий 26 января 2008 года, и в следующий раз она вернется к Солнцу в августе 2021 года. В прошлом Урсиды давали вспышки до 90-120 метеоров в час, но обычная их активность в последние годы малая – около 10 метеоров в час. Скорость метеоров Урсид около 32 км/с.
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#небо #метеоры
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Комментарии (1)

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Страдалец

21 минуту назад
А чо каменты к елочка закрыли? Там девка хорошая такая в мини.Я уже передернул затвор. Полжизни отдам за мохнатый пельмешек.
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