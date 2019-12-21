Пожар в мусоропроводе разбудил липчан среди ночи

Жильцы многоэтажного дома до приезда пожарных самостоятельно пытались потушить огонь.

Сегодня ночью в доме №16/2 на улице Звездной в Липецке загорелось содержимое мусоропровода.

Как сообщают жильцы дома, они услышали в подъезде громкие хлопки. Когда вышли на площадку, увидели дым, идущий из приваренной крышки мусоропровода. Кто-то вызвал пожарных. Тем временем другие жильцы начали заливать огонь.

- Вышла в секцию, потом в подъезд, поднялась на полэтажа выше и обнаружила пожар, - рассказывает одна из жительниц дома. – Разбудила соседей. Сами начали заливать водой. Потом минут через десять приехали пожарные и все затушили. Обошлось без жертв и эвакуации.