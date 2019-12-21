Происшествия

сегодня, 10:33

Пожар в мусоропроводе разбудил липчан среди ночи

517
#пожар #МЧС
1
Пожар в мусоропроводе разбудил липчан среди ночи

Жильцы многоэтажного дома до приезда пожарных самостоятельно пытались потушить огонь.

Загрузка плеера
Сегодня ночью в доме №16/2 на улице Звездной в Липецке загорелось содержимое мусоропровода.

Как сообщают жильцы дома, они услышали в подъезде громкие хлопки. Когда вышли на площадку, увидели дым, идущий из приваренной крышки мусоропровода. Кто-то вызвал пожарных. Тем временем другие жильцы начали заливать огонь.

- Вышла в секцию, потом в подъезд, поднялась на полэтажа выше и обнаружила пожар, - рассказывает одна из жительниц дома. – Разбудила соседей. Сами начали заливать водой. Потом минут через десять приехали пожарные и все затушили. Обошлось без жертв и эвакуации.

517
#пожар #МЧС
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Полицейские возбудили уголовное дело по факту поджога мусорного контейнера в Липецке
#контейнер #поджог
3
Полицейские возбудили уголовное дело по факту поджога мусорного контейнера в Липецке

сегодня, 10:37

Происшествия
В пожаре на улице Меркулова погиб человек
#пожар
5
В пожаре на улице Меркулова погиб человек

сегодня, 00:06

Происшествия
«Дети холопов» разнесли в клочья 11 баннеров в парке Троекурово
#Лебедянь #Троекуровский парк #вандализм
168
«Дети холопов» разнесли в клочья 11 баннеров в парке Троекурово

вчера, 16:20

Происшествия
Мэрия опровергла сообщение о конфетах с наркотиками в школах Липецка
#наркотики #школа
29
Мэрия опровергла сообщение о конфетах с наркотиками в школах Липецка

вчера, 16:19

Происшествия
Двух девочек сбили на окраине Липецка
#авария #ДТП
26
Двух девочек сбили на окраине Липецка

вчера, 11:16

Происшествия
Пожарные отстояли жилой дом
#пожар
2
Пожарные отстояли жилой дом

вчера, 09:33

Происшествия