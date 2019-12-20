Мэрия опровергла сообщение о конфетах с наркотиками в школах Липецка

Сообщение в родительских чатах — фейк.

Сегодня по родительским чатам разошлась информация о том, что в школе №35 в (Ссёлки) под видом конфет распространяют наркотики. Сообщение начали пересылать из чата в чат, слухи о наркотиках в школах дошли и до департамента образования администрации Липецка.- Информация, пересылаемая в родительских чатах, не соответствует действительности. Сегодня было проведено совещание с директорами всех городских школ, в том числе школы №35. Сведения о конфетах, содержащих синтетические наркотические вещества, не подтвердились. Нет подтверждения и по линии системы здравоохранения. Сообщения о конфетах с наркотиками — фейк, - рассказала GOROD48 председатель департамента образования Липецка Светлана Бедрова.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, заявления о распространении конфет с наркотиками в полицию не поступали. Полицейские отмечают, что аналогичные сообщения о наркотиках, которыми под видом конфет угощают школьников, разошлись по чатам в других регионах страны. Автора фейка, скорее всего, искать не будут: такие сообщения не несут общественной угрозы.