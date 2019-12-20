Общество
сегодня, 14:58
Уроженец Грязей стал прокурором Белгородской области
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Владимир Торговченков начинал карьеру в Липецкой области.
Дума Белгородской области утвердила назначение липчанина Владимира Торговченкова на пост прокурора Белгородской области. Постановление депутатского корпуса будет направлено белгородскому губернатору и генеральному прокурору РФ.
Владимир Торговченков сменит на посту прокурора Белгородской области Николая Савруна, который в свою очередь будет назначен на аналогичную должность в Тамбовскую область. До последнего времени Торговченков был прокурором именно Тамбовской области. Таким образом, коллеги поменяются креслами в соседних регионах.
Владимир Торговченков родился в 1965 году в городе Грязи в Липецкой области. В 1989 году окончил юридический факультет Воронежского государственного университета. В том же году начал службу в органах прокуратуры. Работал в органах прокуратуры Липецкой и Тамбовской областях. В разное время занимал должности помощника и старшего помощника Грязинского межрайонного прокурора, заместителя начальника отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры области, начальника отдела по надзору за исполнением налогового законодательства, законов на транспорте и в таможенных органах областной прокуратуры, прокурора Советского района Липецка, заместителя прокурора Липецкой области. В 2010 года Торговченков был назначен прокурором Тамбовской области.
Фото: Дума Белгородской области
Владимир Торговченков сменит на посту прокурора Белгородской области Николая Савруна, который в свою очередь будет назначен на аналогичную должность в Тамбовскую область. До последнего времени Торговченков был прокурором именно Тамбовской области. Таким образом, коллеги поменяются креслами в соседних регионах.
Владимир Торговченков родился в 1965 году в городе Грязи в Липецкой области. В 1989 году окончил юридический факультет Воронежского государственного университета. В том же году начал службу в органах прокуратуры. Работал в органах прокуратуры Липецкой и Тамбовской областях. В разное время занимал должности помощника и старшего помощника Грязинского межрайонного прокурора, заместителя начальника отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры области, начальника отдела по надзору за исполнением налогового законодательства, законов на транспорте и в таможенных органах областной прокуратуры, прокурора Советского района Липецка, заместителя прокурора Липецкой области. В 2010 года Торговченков был назначен прокурором Тамбовской области.
Фото: Дума Белгородской области
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