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Уроженец Грязей стал прокурором Белгородской области

5 795
#прокуратура
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Уроженец Грязей стал прокурором Белгородской области

Владимир Торговченков начинал карьеру в Липецкой области.

Дума Белгородской области утвердила назначение липчанина Владимира Торговченкова на пост прокурора Белгородской области. Постановление депутатского корпуса будет направлено белгородскому губернатору и генеральному прокурору РФ.

Владимир Торговченков сменит на посту прокурора Белгородской области Николая Савруна, который в свою очередь будет назначен на аналогичную должность в Тамбовскую область. До последнего времени Торговченков был прокурором именно Тамбовской области. Таким образом, коллеги поменяются креслами в соседних регионах.

Владимир Торговченков родился в 1965 году в городе Грязи в Липецкой области. В 1989 году окончил юридический факультет Воронежского государственного университета. В том же году начал службу в органах прокуратуры. Работал в органах прокуратуры Липецкой и Тамбовской областях. В разное время занимал должности помощника и старшего помощника Грязинского межрайонного прокурора, заместителя начальника отдела по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов прокуратуры области, начальника отдела по надзору за исполнением налогового законодательства, законов на транспорте и в таможенных органах областной прокуратуры, прокурора Советского района Липецка, заместителя прокурора Липецкой области. В 2010 года Торговченков был назначен прокурором Тамбовской области.



Фото: Дума Белгородской области
5 795
#прокуратура
1

Комментарии (5)

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1111

10 минут назад
это как я к Вам на огород зайду с лопатой стыриной у соседа которая ему досталась от продеда.....посмотрим....а "автолюбителей" которые основном девушки......знаете ваш "Ж"анель не разветрица от простой прогулки в 35-45 км до города ибо вы сами избрали такую судьбу...содержанки...
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1111

13 минут назад
Перри Мейсон, пока не ясно....думаю будет плюшкой ему наказание "дисков ауди с фальшивкой на борту" а там видно будет...
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Перри Мейсон

34 минуты назад
1111, Или как всегда - Их не пашут и не жнут , они сами прорастут !.
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Местный

35 минут назад
Пиндец Белгороду
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1111

45 минут назад
и первым делом наказать горсовет за парковку или как всегда?
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