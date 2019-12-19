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сегодня, 12:38
Сенат США одобрил санкции против России
Пакет мер касается энергетического и банковского секторов.
Сенатский комитет по иностранным делам конгресса США принял законопроект, предусматривающий введение санкций против госдолга России, а также банковского и энергетического секторов страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя комитета.
- Этот всеобъемлющий законопроект обеспечит нашим дипломатам инструменты для продвижения наших интересов и противостояния Кремлю. Он включает новые санкции, а также положения, призванные укрепить наши демократические институты и сделать нас менее уязвимыми, — указано в заявлении сенатора Роберта Менендеса.
Демократы и республиканцы еще в начале 2019 года внесли в конгресс проект закона "О защите американской безопасности от агрессии Кремля". В случае принятия он приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического секторов России, а также против российского госдолга. В частности, законопроект предлагает ввести санкции против российских банков, которые "поддерживают усилия по вмешательству в выборы". Москва неоднократно отрицала обвинения. Помимо этого, сенаторы посчитали необходимым ввести санкции, которые нацелены на инвестиции в российские СПГ-проекты за пределами РФ. Упоминания российского проекта «Северный поток – 2» в документе нет, отмечают «Известия».
Ранее две крупные организации американских предпринимателей - Торговая палата США и Американский институт нефти - призвали сенаторов проголосовать против законопроекта в связи с тем, что, по их мнению, американским компаниям будет нанесен серьезный ущерб в случае его принятия, дополняет ТАСС.
- Этот всеобъемлющий законопроект обеспечит нашим дипломатам инструменты для продвижения наших интересов и противостояния Кремлю. Он включает новые санкции, а также положения, призванные укрепить наши демократические институты и сделать нас менее уязвимыми, — указано в заявлении сенатора Роберта Менендеса.
Демократы и республиканцы еще в начале 2019 года внесли в конгресс проект закона "О защите американской безопасности от агрессии Кремля". В случае принятия он приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического секторов России, а также против российского госдолга. В частности, законопроект предлагает ввести санкции против российских банков, которые "поддерживают усилия по вмешательству в выборы". Москва неоднократно отрицала обвинения. Помимо этого, сенаторы посчитали необходимым ввести санкции, которые нацелены на инвестиции в российские СПГ-проекты за пределами РФ. Упоминания российского проекта «Северный поток – 2» в документе нет, отмечают «Известия».
Ранее две крупные организации американских предпринимателей - Торговая палата США и Американский институт нефти - призвали сенаторов проголосовать против законопроекта в связи с тем, что, по их мнению, американским компаниям будет нанесен серьезный ущерб в случае его принятия, дополняет ТАСС.