сегодня, 12:57
9-летняя девочка заняла 2-е место в соревнованиях по жесткому единоборствую... среди мальчиков
Юная Рита Попова наделала шуму в бойцовских кругах Липецка.
Как рассказали GOROD48 организаторы, Рита уже много раз выигрывала различные соревнования, среди сверстниц ей просто нет равных. Многие девчонки даже отказываются драться с такой сильной соперницей. И Попова … сама попросила родителей и тренеров дать ей возможность помериться силами с мальчишками.
Результаты боев в весовой категории до 38 кг среди детей 8-9 лет превзошли ожидания: двух соперников, относящихся к «сильному полу», Попова победила уверенно, не дав ни малейшего повода усомниться в своем превосходстве. Затем был финал, который Маргарита все же проиграла (тренеры посетовали, что не хватило опыта боев именно с мальчишками), но заслуженно поднялась на вторую строчку пьедестала почета. Напомним, что поединки в универсальном бое проходят в полный контакт.
Риту Попову, несмотря на юный возраст, можно назвать уже опытной спортсменкой, ведь единоборствами она занимается с 4-х лет под руководством известного тренера Михаила Дриновского.
К слову, сам Дриновский выступал среди взрослых и занял 1-е место в весовой категории до 75 кг.
Всего в соревнованиях выступили около 200 спортсменов, включая гостей из Воронежской, Тамбовской и Тульской областей. Более многочисленная липецкая команда и завоевала большинство наград – 22 «золотые», 17 «серебряных» и 8 «бронзовых».
Подготовили липецких бойцов Данила Голисаев, Илья Кульков и Михаил Дриновский.
Илиягу Муромец
Феминизм
Я
Матырец
Илиягу Муромец
Феминизм победил