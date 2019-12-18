9-летняя девочка заняла 2-е место в соревнованиях по жесткому единоборствую... среди мальчиков

Юная Рита Попова наделала шуму в бойцовских кругах Липецка.

Необычные события произошли в чемпионате и первенстве Липецкой области по универсальному бою. 9-летняя Маргарита Попова выиграла «серебряную» медаль, выступая… среди мальчиков.

Как рассказали GOROD48 организаторы, Рита уже много раз выигрывала различные соревнования, среди сверстниц ей просто нет равных. Многие девчонки даже отказываются драться с такой сильной соперницей. И Попова … сама попросила родителей и тренеров дать ей возможность помериться силами с мальчишками.

Результаты боев в весовой категории до 38 кг среди детей 8-9 лет превзошли ожидания: двух соперников, относящихся к «сильному полу», Попова победила уверенно, не дав ни малейшего повода усомниться в своем превосходстве. Затем был финал, который Маргарита все же проиграла (тренеры посетовали, что не хватило опыта боев именно с мальчишками), но заслуженно поднялась на вторую строчку пьедестала почета. Напомним, что поединки в универсальном бое проходят в полный контакт.

Риту Попову, несмотря на юный возраст, можно назвать уже опытной спортсменкой, ведь единоборствами она занимается с 4-х лет под руководством известного тренера Михаила Дриновского.

К слову, сам Дриновский выступал среди взрослых и занял 1-е место в весовой категории до 75 кг.

Всего в соревнованиях выступили около 200 спортсменов, включая гостей из Воронежской, Тамбовской и Тульской областей. Более многочисленная липецкая команда и завоевала большинство наград – 22 «золотые», 17 «серебряных» и 8 «бронзовых».

Подготовили липецких бойцов Данила Голисаев, Илья Кульков и Михаил Дриновский.