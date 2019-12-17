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56 минут назад
Насиловавшие детей сектанты осуждены в Подмосковье
Сектанты осуждены за истязания и сексуальное насилие над детьми, которых удерживали в подвале
Лидер и члены секты «Каула Дхарма», которые удерживали и истязали детей в подвале в Подмосковье, получили от шести до 16 лет колонии.
Создатель секты – некий Митрадэвананда Парамахамса. По данным РЕН ТВ, на самом деле его зовут Сергеем, в Москву он приехал с Дальнего Востока преподавать йогу, а затем провозгласил себя брахманом и сменил имя.
Как установил суд, мужчина создал секту в конце 2012 года. Он объединил вокруг себя поклонников восточных практик, которые почитали его как божество, перенося избиения и сексуальное насилие. Он пропагандировал «вымышленное им религиозное учение, направленное на отрицание общепризнанных ценностей морали и нравственности».
Большую часть сектантов составляли женщины, некоторые приводили своих детей. В Сети «Каула Дхарма» позиционировала себя как модельное агентство. Парамахамса оплачивал новым участницам пластику груди и занятия с тренером, а после заставлял заниматься проституцией и сниматься в порно.
В 2015 г соучастники поселили трех детей в подвал дома в Московской области. Их систематически избивали за малейшие провинности, совершали с ними насильственные действия сексуального характера. В 2016 году члены сообщества похитили пятилетнего мальчика прямо из квартиры, где он жил с бабушкой и дедушкой. В 2017 г мальчика нашли в белорусском городе Могилев. В страну ребенка вывез Цатурьян, убедив родственников в том, что ребенка нет в живых. Отмечается, что сейчас мальчик живет с родственниками. Его матери предъявили обвинение в сексуальном насилии и объявили в международный розыск.
Опасаясь разоблачения, большая часть участников секты в 2016 году сбежали за границу. В 2017 году Болгария выдала российским правоохранителям Парамахамсу
Создатель секты – некий Митрадэвананда Парамахамса. По данным РЕН ТВ, на самом деле его зовут Сергеем, в Москву он приехал с Дальнего Востока преподавать йогу, а затем провозгласил себя брахманом и сменил имя.
Как установил суд, мужчина создал секту в конце 2012 года. Он объединил вокруг себя поклонников восточных практик, которые почитали его как божество, перенося избиения и сексуальное насилие. Он пропагандировал «вымышленное им религиозное учение, направленное на отрицание общепризнанных ценностей морали и нравственности».
Большую часть сектантов составляли женщины, некоторые приводили своих детей. В Сети «Каула Дхарма» позиционировала себя как модельное агентство. Парамахамса оплачивал новым участницам пластику груди и занятия с тренером, а после заставлял заниматься проституцией и сниматься в порно.
В 2015 г соучастники поселили трех детей в подвал дома в Московской области. Их систематически избивали за малейшие провинности, совершали с ними насильственные действия сексуального характера. В 2016 году члены сообщества похитили пятилетнего мальчика прямо из квартиры, где он жил с бабушкой и дедушкой. В 2017 г мальчика нашли в белорусском городе Могилев. В страну ребенка вывез Цатурьян, убедив родственников в том, что ребенка нет в живых. Отмечается, что сейчас мальчик живет с родственниками. Его матери предъявили обвинение в сексуальном насилии и объявили в международный розыск.
Опасаясь разоблачения, большая часть участников секты в 2016 году сбежали за границу. В 2017 году Болгария выдала российским правоохранителям Парамахамсу