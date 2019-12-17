Общество
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Колясочник из Ельца нашел невесту на Первом канале
13 1931
Житель Липецкой области стал женихом в шоу «Давай поженимся».
29-летний инвалид-колясочник из Ельца Валерий Таганов попробовал найти свою вторую половинку на шоу Первого канала «Давай поженимся». В студию к Ларисе Гузеевой ельчанин, директор центра реабилитации, победитель Кубка Мира по бодибилдингу и призёр всероссийских соревнований по пауэрлифтингу среди участников с поражениями опорно-двигательного аппарата, пришел в качестве жениха.
В 2014 году Валерий Таганов стал жертвой аварии в московском метро. Пока лежал в больнице, его возлюбленная завела роман с его другом. С тех пор ельчанин ищет даму сердца. Валерия раздражают неряхи с лишним весом и постоянными жалобами на жизнь. Его идеал – активная стройная блондинка, которая сможет подстроиться под его упертый характер и не испугается трудностей.
Ельчанин мечтает с избранницей запустить воздушные шары с желаниями на берегу моря. В ходе шоу Валерий сделал свой выбор. Больше всех ему понравилась стройная блондинка с татуировками — 23-летняя студентка и танцовщица ночного клуба Виктория.
В 2014 году Валерий Таганов стал жертвой аварии в московском метро. Пока лежал в больнице, его возлюбленная завела роман с его другом. С тех пор ельчанин ищет даму сердца. Валерия раздражают неряхи с лишним весом и постоянными жалобами на жизнь. Его идеал – активная стройная блондинка, которая сможет подстроиться под его упертый характер и не испугается трудностей.
Ельчанин мечтает с избранницей запустить воздушные шары с желаниями на берегу моря. В ходе шоу Валерий сделал свой выбор. Больше всех ему понравилась стройная блондинка с татуировками — 23-летняя студентка и танцовщица ночного клуба Виктория.
13 1931
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