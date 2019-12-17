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Колясочник из Ельца нашел невесту на Первом канале

13 1931
#давай поженимся
2
Колясочник из Ельца нашел невесту на Первом канале

Житель Липецкой области стал женихом в шоу «Давай поженимся».

29-летний инвалид-колясочник из Ельца Валерий Таганов попробовал найти свою вторую половинку на шоу Первого канала «Давай поженимся». В студию к Ларисе Гузеевой ельчанин, директор центра реабилитации, победитель Кубка Мира по бодибилдингу и призёр всероссийских соревнований по пауэрлифтингу среди участников с поражениями опорно-двигательного аппарата, пришел в качестве жениха.

 В 2014 году Валерий Таганов стал жертвой аварии в московском метро. Пока лежал в больнице, его возлюбленная завела роман с его другом. С тех пор ельчанин ищет даму сердца. Валерия раздражают неряхи с лишним весом и постоянными жалобами на жизнь. Его идеал – активная стройная блондинка, которая сможет подстроиться под его упертый характер и не испугается трудностей.



Ельчанин мечтает с избранницей запустить воздушные шары с желаниями на берегу моря. В ходе шоу Валерий сделал свой выбор. Больше всех ему понравилась стройная блондинка с татуировками — 23-летняя студентка и танцовщица ночного клуба Виктория.
13 1931
#давай поженимся
2

Комментарии (13)

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Маруся

9 минут назад
Анна, че ты к девке прицепилась. Татуха любви не помеха, не завидуй
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Анна

22 минуты назад
Дурень квартиру у тебя отберет эта шалавва татуированная и на помойку выкинет
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Вася

25 минут назад
Лена, так вы ему напишите .у него явно трудности с поиском женщин раз на шоу приехал
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111

26 минут назад
Сам с упертым характером,кучей трудностей а поди ка,,, подавай стройную блондинку,не ухоженные толстухи его не интересуют,Неухоженные толстухи тоже не кидаются на трудно упертыхВсем подавай прынцев,
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555

26 минут назад
Это ШОУ!не надо вестись на это!
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Просто Мария

27 минут назад
Лишбы член работал и двигался остальное приложится .
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татуировки - ужас

29 минут назад
А чё это она с татуировками ? Тюремщица или уголовница что ли ?
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В Липецке

32 минуты назад
Бабы - Тухлодырые былоходонки с атрофированными гениталиями , Не вздумайте на липецкой жениться !.
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Лена

57 минут назад
Везёт же некоторым! А у меня муж вообще алкаш, тунеядец, и безработный, вдобавок. Мне бы тоже какого-нибудь инвалида хочется, чтобы обо мне, наконец-то, уже кто-нибудь позаботился, а то всё - сама, да сама...
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Ёся

58 минут назад
Классный парень и девушка
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