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38 минут назад
В Липецке вынесен приговор последнему участнику убийства пенсионеров и их сына
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Сегодня Липецкий областной суд приговорил 34-летнего жителя Тамбовской области Василия Камленкова к 17 годам лишения свободы в колонии строго режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Клименков - последний не осужденный участник убийства семьи Фаварисовых в селе Горицы Добровского района. От правоохранительных органов он скрывался 11 лет.
Напомним, что в 2008 году пятеро жителей Лебедянского района (трое мужчин и две женщины) под вымышленным предлогом напросились на ночевку к супругам Фаварисовым. Ночью они жестоко убили 79-летнего мужчину, его 86-летнюю жену, а так же их 45-летнего сына.
Из дома Фаварисовых убийцы похитили около ста тысяч рублей. Перед уходом преступники открыли газовые конфорки и оставили на столе зажженную свечу.
На следующий день тела убитых обнаружила дочь Фаварисовых.
В мае 2009 года по подозрению в совершении разбойного нападения и убийства были задержаны четверо участников преступления. Все они были осуждены к длительным срокам лишения свободы. Пятый убийца - Василий Клименков, смог скрыться от правосудия.
Клименков - последний не осужденный участник убийства семьи Фаварисовых в селе Горицы Добровского района. От правоохранительных органов он скрывался 11 лет.
Напомним, что в 2008 году пятеро жителей Лебедянского района (трое мужчин и две женщины) под вымышленным предлогом напросились на ночевку к супругам Фаварисовым. Ночью они жестоко убили 79-летнего мужчину, его 86-летнюю жену, а так же их 45-летнего сына.
Из дома Фаварисовых убийцы похитили около ста тысяч рублей. Перед уходом преступники открыли газовые конфорки и оставили на столе зажженную свечу.
На следующий день тела убитых обнаружила дочь Фаварисовых.
В мае 2009 года по подозрению в совершении разбойного нападения и убийства были задержаны четверо участников преступления. Все они были осуждены к длительным срокам лишения свободы. Пятый убийца - Василий Клименков, смог скрыться от правосудия.
319