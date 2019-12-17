сегодня, 09:19
Пять человек получили ранения на дорогах области
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы пять человек, один человек погиб.
В Липецке на улице Берзина 38-летний водитель «Опеля» сбил на пешеходном переходе 72-летнего пенсионера. Пострадавший госпитализирован в БСМП №1.
На улице Краснозаводской 39-летний водитель «Тойоты Ленд Крузер» сбил 56-летнего мужчину. Пострадавший госпитализирован.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1051 нарушение ПДД.
К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 2 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 36. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 563 случая превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 30 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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