Пять человек получили ранения на дорогах области

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы пять человек, один человек погиб.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 16 декабря в Липецком районе на 24-м километре дороги Липецк-Данков 32-летняя женщина, управляя автомобилем «ВАЗ-21093», допустила столкновение «Ладой-Калина» под управлением 32-летнего водителя. В аварии погибла 59-летняя пассажирка «ВАЗа» . Женщина-водитель, водитель «Лады-Калина» и его 64-летний пассажир доставлены в больницу.

В Липецке на улице Берзина 38-летний водитель «Опеля» сбил на пешеходном переходе 72-летнего пенсионера. Пострадавший госпитализирован в БСМП №1.

На улице Краснозаводской 39-летний водитель «Тойоты Ленд Крузер» сбил 56-летнего мужчину . Пострадавший госпитализирован.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1051 нарушение ПДД.



К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 2 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 36. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 563 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 30 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.