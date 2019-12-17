Происшествия

сегодня, 09:19

Пять человек получили ранения на дорогах области

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#авария #ДТП
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Пять человек получили ранения на дорогах области

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы пять человек, один человек погиб.  

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 16 декабря в Липецком районе на 24-м километре дороги Липецк-Данков 32-летняя женщина, управляя автомобилем «ВАЗ-21093», допустила столкновение «Ладой-Калина» под управлением 32-летнего водителя. В аварии погибла 59-летняя пассажирка «ВАЗа». Женщина-водитель, водитель «Лады-Калина» и его 64-летний пассажир доставлены в больницу.

В Липецке на улице Берзина 38-летний водитель «Опеля» сбил на пешеходном переходе 72-летнего пенсионера. Пострадавший госпитализирован в БСМП №1.

На улице Краснозаводской 39-летний водитель «Тойоты Ленд Крузер» сбил 56-летнего мужчину. Пострадавший госпитализирован.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1051 нарушение ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 2 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 36. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 563 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 30 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#авария #ДТП
2

Комментарии (1)

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правила ПДД

40 минут назад
Уваркина!!!Вместо того что бы деньги закапывать в землю (нижний парк и быханов) установили бы светодиодные фонари над пешеходными переходами!!!!В слякоть от натриевых ламп толку ноль!!!Что пешеходный переход на Водольянова (между остановками 15-23 мкр ,что на Кривенкова пересечение с бульваром Шубина)да и в других местах как у негра в ....
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