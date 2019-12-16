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сегодня, 18:15

В Элисте вандалы разрушили звезду Победы

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В Элисте вандалы разрушили звезду Победы

Подозреваемые задержаны

Полицейские задержали двух подозреваемых в том, что они повредили металлическую конструкцию в парке Победы в Элисте, ведется проверка, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Калмыкии Андрей Басхаев.

"Сообщение о разрушении инсталляции в парке Победы поступило ночью, на месте происшествия нарядом полиции задержаны двое молодых людей старше 18 лет. Мы проводим проверку, устанавливается все обстоятельства происшествия, причастность подозреваемых к совершению акта вандализма", - сказал он.

Личности задержанных установлены, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавил Басхаев.

Световые тематические инсталляции в Парке Победы, в котором ведутся работы по благоустройству в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", установили всего неделю назад.
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