В России
сегодня, 18:15
В Элисте вандалы разрушили звезду Победы
Подозреваемые задержаны
Полицейские задержали двух подозреваемых в том, что они повредили металлическую конструкцию в парке Победы в Элисте, ведется проверка, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Калмыкии Андрей Басхаев.
"Сообщение о разрушении инсталляции в парке Победы поступило ночью, на месте происшествия нарядом полиции задержаны двое молодых людей старше 18 лет. Мы проводим проверку, устанавливается все обстоятельства происшествия, причастность подозреваемых к совершению акта вандализма", - сказал он.
Личности задержанных установлены, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавил Басхаев.
Световые тематические инсталляции в Парке Победы, в котором ведутся работы по благоустройству в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", установили всего неделю назад.
"Сообщение о разрушении инсталляции в парке Победы поступило ночью, на месте происшествия нарядом полиции задержаны двое молодых людей старше 18 лет. Мы проводим проверку, устанавливается все обстоятельства происшествия, причастность подозреваемых к совершению акта вандализма", - сказал он.
Личности задержанных установлены, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавил Басхаев.
Световые тематические инсталляции в Парке Победы, в котором ведутся работы по благоустройству в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", установили всего неделю назад.