Его построила та же организация, которая капитально отремонтировала Петровский мост в Липецке.



Сегодня в Лебедяни торжественно открыли новый 173-метровый мост через Дон (на самом деле протяженность перехода - 410 метров с учетом подходов к нему). Он состоит из семи пролетов. Ширина проезжей части моста - 9 метров.Работы по возведению мостового перехода по улице Карла Маркса через реку Дон в Лебедянь шли ровно год. Их начали 17 декабря 2018 года, а закончили сегодня при нормативной продолжительности реконструкции 28 месяцев. Мост строило ООО «Уваровская ПМК № 22» - именно эта организация в прошлом году провела капремонт Петровского моста в Липецке.Стоимость работ по контракту составила 322 миллиона рублей. Строили мост на условиях софинансирования: 280 млн рублей дал федеральный бюджет, 41,8 миллиона - областной и всего 20 тысяч рублей - районный бюджет.После приветственного слова главы администрации области Игоря Артамонова и освящения моста по православному чину гости торжественного (с учётом погоды) события стали первыми пассажирами, которые проехали по нему на новом автобусе, приобретенном для нужд жителей Лебедянского района.Пешеходное движение через Дон, кстати, будет осуществляться по старому мосту, построенному в 1910 году саратовской технической конторой «Братья Грингоф», являющемуся сейчас объектом культурного наследия.