Общество

сегодня, 15:19

В Лебедяни торжественно открыли новый 173-метровый мост через Дон.

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#Лебедянь
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В Лебедяни торжественно открыли новый 173-метровый мост через Дон.

Его построила та же организация, которая капитально отремонтировала Петровский мост в Липецке. 

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Сегодня в Лебедяни торжественно открыли новый 173-метровый мост через Дон (на самом деле протяженность перехода - 410 метров с учетом подходов к нему). Он состоит из семи пролетов. Ширина проезжей части моста - 9 метров.

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Работы по возведению мостового перехода по улице Карла Маркса через реку Дон в Лебедянь шли ровно год. Их начали 17 декабря 2018 года, а закончили сегодня при нормативной продолжительности реконструкции 28 месяцев. Мост строило ООО «Уваровская ПМК № 22» - именно эта организация в прошлом году провела капремонт Петровского моста в Липецке.

Стоимость работ по контракту составила 322 миллиона рублей. Строили мост на условиях софинансирования: 280 млн рублей дал федеральный бюджет, 41,8 миллиона - областной и всего 20 тысяч рублей - районный бюджет.

После приветственного слова главы администрации области Игоря Артамонова и освящения моста по православному чину гости торжественного (с учётом погоды) события стали первыми пассажирами, которые проехали по нему на новом автобусе, приобретенном для нужд жителей Лебедянского района.

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Пешеходное движение через Дон, кстати, будет осуществляться по старому мосту, построенному в 1910 году саратовской технической конторой «Братья Грингоф», являющемуся сейчас объектом культурного наследия.
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#Лебедянь
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Комментарии (9)

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Лена

2 минуты назад
Валентина Ивановна, а причём тут Алтухов? Строительством моста занималась городская власть, это Хрипченко Спасибо!
ответить

Валентина Ивановна

25 минут назад
Браво , Алтухов! Настоящее большое, историческое событие для города и района! Решена десятилетиями "висевшая" проблема, надеемся что Пушкарский мост будет долгие горы верой и правдой служить лебедянцам, как и его предшественники.
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Вася

35 минут назад
Прошла зима , за нее лето - спасибо партии за это.
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Ирек Атынбаев

38 минут назад
казак, причем тут казахи
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вопросс

38 минут назад
казак, А ряженые кизяки что там забыли ?
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казак

42 минуты назад
Если бы не КАЗАКИ лебедянские не было бы моста!!! Атаман Перов Олег всё это организовал! Вся власть казакам!!!
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Гость

46 минут назад
Все равно сказали опять закроют и переделывать будут.
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Автолюбитель

46 минут назад
Толку то от этой помпезности? Одна показуха!. Все равно сказали, что по этому мосту ездить не скоро будут. Как открыли, так и закроют сразу.
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Гость

сегодня, 15:37
А почему муфтия не позвали освящать? Чо сразу Православные-то?
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