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Трех детей сбили на дорогах области

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#Авария #ДТП
Трех детей сбили на дорогах области

За прошедшие трое суток на дорогах в Липецкой области получили травмы 15 человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области,13 декабря в Липецке на улице Урицкого 64-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 61-летнего мужчину. Пострадавший с различными травмами был доставлен в ГБ №4, после оказания помощи отпущен.

На проспекте 60 лет СССР 28-летний водитель «Шевроле Кобальт» сбил на пешеходном переходе 80-летнего старика. Пенсионер госпитализирован в ЛГБ №4.

На улице Катукова «Лада Гранта» под управлением 24-летнего водителя врезалась в стоящий «ВАЗ- 21102» после чего автомобиль сбил 24-летнего мужчину. Пострадавшего доставили в ГБ №4, после оказания помощи он отпущен домой.

В селе Девица Усманского района 40-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» сбил 33-летнюю женщину. Пострадавшая с различными травмами госпитализирована в ГУЗ Усманская МРБ.

В Усмани на пересечении улиц Карла Маркса и Басова 36-летний автомобиля «Лада-217130», сбил 15-летнего подростка. Школьника госпитализировали в областную детскую больницу.

В Ельцке на улице Костенко 36-летний водитель «Лады-212140» сбил 9-летнего школьника. Ребенка доставили в травмпункт ГУЗ «Елецкая городская детская больница», после оказания помощи ему назначено амбулаторное лечение.

14 декабря в Липецке на улице Патриса Лумумбы 20-летний водитель «ВАЗ-21150» допустил столкновение с автомобилем «Тойота Спринтер» 33-летнего водителя. В ДТП пострадала 16-летняя пассажирка «ВАЗа».

На пешеходном переходе через Лебедянское шоссе 72-летний водитель «Шевроле Ланос» сбил 15-летнего подростка. Мальчик госпитализирован в областную детскую больницу

В Грязинском районе 33 километре дороги «Грязи-Липецк-Песковатка» съехал в кювет и перевернулся автомобиль «Лада Ларгус».

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В ДТП пострадали 58-летний водитель автомобиля и его 49-летний пассажир, оба с различными травмами были госпитализированы в   ГУЗ «Грязинская МРБ».    

За  прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 886 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 15 водителей, с помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 512 случаев превышения скорости.


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#Авария #ДТП

Комментарии (2)

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бабай

7 минут назад
*****, не,это говорит о качестве сборки отечественного автопрома
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*****

51 минуту назад
ларгус в полете разобрали?
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