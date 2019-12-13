В России

49 минут назад

В Красноярске массажистка сломала ноги семимесячному ребенку

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В Красноярске массажистка сломала ноги семимесячному ребенку

 В Красноярске мануальный терапевт сломала семимесячной девочке обе ноги во время массажа, сообщил местный телеканал ТВК.

Как заявила мама девочки, они обращались к специалисту и раньше. Однако перед последним сеансом она заметила, что ее дочери плохо.

"От любого прикосновения ребенок вздрагивал и кричал. Я ее взяла на руки, она просто кипяток. Ребенок сутки не спал. Вечером я заметила, что у нее нога неактивна", — рассказывает мать.

После этого родители девочки обратились к врачам, которые диагностировали перелом обеих ног, причем правая была травмирована в трех местах.

Ребенку пришлось накладывать гипс. Сейчас девочка идет на поправку, сообщает ria.ru

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