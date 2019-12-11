Погода в Липецке

49 минут назад

В Липецкой области морось, туман и до +3

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#туман
В Липецкой области морось, туман и до +3

В ближайшие трое суток на погоду в Липецкой области окажет влияние западная периферия антициклона, возможны небольшие моросящие осадки в виде мороси и мокрого снега, местами туман, гололед, на дорогах местами гололедица. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 12 декабря - около нуля градусов, что на 5-6 градусов выше нормы, 13 и 14 декабря прогнозируется небольшое понижение до 1-3 градусов мороза, что, однако на 4-5 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами туман, ночью местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман. Температура ночью будет от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, днем она составит от 0 до 2 градусов тепла.

День 12 декабря стал самым теплым в Липецке в 1979 году, тогда в городе было +7 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 26 градусов мороза.

227
#туман

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