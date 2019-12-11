Военный суд вынес приговор липчанину по делу об оправдании терроризма

2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании Липецке вынес обвинительный приговор по делу о публичном оправдании терроризма. Обвиняемому в виде наказания назначен штраф в полмиллиона рублей.

Сотрудниками УФСБ России по Липецкой области в ходе оперативно-следственных действий было установлено, что житель Липецка, разделяющий идеи радикального ислама, публично призвал к осуществлению террористической деятельности и публично оправдывал терроризм.



«С этой целью он создал аккаунт на одном из ресурсов и вступил в интернет-сообщество граждан одного из центральноазиатских государств. В марте 2017 года липчани н разместил в интернете для публичного прослушивания собственные аудиозаписи, оправдывающие терроризм и призывающие к осуществлению террористической деятельности», - сообщает пресс-служба УФСБ по Липецкой области.



В суде обвиняемый полностью признал свою вину. При назначении наказания суд учел активное способствование раскрытию и расследованию преступления. С учетом всех смягчающих обстоятельств суд назначил ему наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей.



