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50 минут назад

Военный суд вынес приговор липчанину по делу об оправдании терроризма

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#терроризм
Военный суд вынес приговор липчанину по делу об оправдании терроризма

2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании Липецке вынес обвинительный приговор по делу о публичном оправдании терроризма. Обвиняемому в виде наказания назначен штраф в полмиллиона рублей.

Сотрудниками УФСБ России по Липецкой области в ходе оперативно-следственных действий было установлено, что житель Липецка, разделяющий идеи радикального ислама, публично призвал к осуществлению террористической деятельности и публично оправдывал терроризм. 

«С этой целью он создал аккаунт на одном из ресурсов и вступил в интернет-сообщество граждан одного из центральноазиатских государств. В марте 2017 года липчани н разместил в интернете для публичного прослушивания собственные аудиозаписи, оправдывающие терроризм и призывающие к осуществлению террористической деятельности», - сообщает пресс-служба УФСБ по Липецкой области. 

В суде обвиняемый полностью признал свою вину. При назначении наказания суд учел активное способствование раскрытию и расследованию преступления. С учетом всех смягчающих обстоятельств суд назначил ему наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей.

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#терроризм

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Липчанин

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