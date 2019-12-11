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«Первый канал» признал подделку в сюжете о сбитом «Боинге»
За правду выдали случайные данные.
Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст признал, что в сюжете о сбитом малайзийском Boeing над Донбассом MH17 была ошибочно показана версия с истребителем, пишет журнал The New Yorker. Речь идет о показанном в ноябре 2014 года «сенсационном» снимке, на котором якобы виден пуск ракеты из-под левого крыла «точно не российского» истребителя. Снимок позже был признан подделкой, уточняет «Коммерсант».
- Когда я спросил Эрнста, почему его канал показал нечто настолько легко опровергаемое, он ответил, что это простая ошибка: «Да, мы люди, мы допустили ошибку, но не нарочно», — говорится в статье.
Репортаж вышел в эфире Первого канала 5 лет назад. Был показан некий спутниковый снимок. Эксперты заявили, что это подделка. 19 ноября 2014 года «Первый канал» в новом сюжете признал, что фото является фейковым, но ведущий программы Михаил Леонтьев заявил, что снимок «не выдавался ни за какое доказательство», первоисточник фото был вброшен либеральным блогером, а о виновности украинской стороны говорит «гробовое молчание официального Вашингтона» в ответ на скандал со снимком, уточняет РБК.
- Когда я спросил Эрнста, почему его канал показал нечто настолько легко опровергаемое, он ответил, что это простая ошибка: «Да, мы люди, мы допустили ошибку, но не нарочно», — говорится в статье.
Репортаж вышел в эфире Первого канала 5 лет назад. Был показан некий спутниковый снимок. Эксперты заявили, что это подделка. 19 ноября 2014 года «Первый канал» в новом сюжете признал, что фото является фейковым, но ведущий программы Михаил Леонтьев заявил, что снимок «не выдавался ни за какое доказательство», первоисточник фото был вброшен либеральным блогером, а о виновности украинской стороны говорит «гробовое молчание официального Вашингтона» в ответ на скандал со снимком, уточняет РБК.