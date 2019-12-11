Общество

сегодня, 10:22

В Липецке банкротят базу отдыха

8 3183
#банкротство
2
В Липецке банкротят базу отдыха

К «Чайке» имеют претензии в налоговой инспекции.

Арбитражный суд Липецкой области принял в производство иск налоговой инспекции Правобережного района о банкротстве ООО «Чайка». За базой отдыха «Чайка» числится долг по обязательным платежам в бюджет - 1,5 млн рублей, из них 1,2 млн рублей - основной долг, 342 000 рублей пени и 2 380 рублей штраф.

Налоговая инспекция в рамках рассмотрения дела о банкротстве может потребовать в суде принять обеспечительные меры, то есть запретить ООО «Чайка» сделки с недвижимостью. Будет ли ФНС требовать ареста имущества общества, станет известно в 2020 году. Следующее судебное заседание по иску назначено на 28 января.

ООО «Чайка» зарегистрировано в Липецкой области в 2014 году. Учредителями общества являются Максим Сырых (20% компании) и Вячеслав Грыжанов (80%). Последний, по данным ФНС, занимает должность директора «Чайки». Имя Вячеслава Грыжанова упоминалось СМИ в 2016 году в связи с долгами спортивного клуба «Оранж Фитнес». Так, в феврале 2016 года была частично приостановлена работа спортивного клуба «Оранж Фитнес». Причиной стали долги владельцев клуба  — в их числе Грыжанов —  банкам и партнерам (общая сумму задолженности превышала 100 млн рублей). В центре скандала этим летом оказалась и база отдыха «Чайка», клиенты которой из-за неразберихи между собственниками остались без оплаченного отдыха.

Не исключено, что ФНС при рассмотрении дела о банкротстве «Чайки» потребует привлечь учредителей компании к субсидиарной ответственности. Удастся ли это сделать — большой вопрос, так как Вячеслав Грыжанов этой осенью сам был признан банкротом. Зарегистрированное на него имущество должны продать до лета 2020 года и вырученной суммой постараться погасить финансовые требования кредиторов.

Фото: 101hotels.ru
8 3183
#банкротство
2

Комментарии (8)

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123

3 минуты назад
Разорвали старые дружки Славин бизнес..
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сёрфер

15 минут назад
митяй, ну а что вы этих схем не знаете, сейчас их обанкротят а потом какой нибудь очередной "шейх" купит для летнего домика её за дарма) первый раз что ли) вон бывшая "Волна" вам в пример
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митяй

20 минут назад
из за долга базы в полтора миллиона банкротить.Ех росиюшка.Кого то можно трогать кого то нет.Не будет порядка при единой росии ни когда.
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Ник

53 минуты назад
Налоговики вообще оборзели, черти
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Пенсионер

57 минут назад
Кто-то из налоговой или из чиновников положил глаз и хочет за получить вот и все как всегда в России .
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как любую базу отдыха

58 минут назад
во "вкусном" месте раздерут под коттеджи. Посмотрите на бывшие пионерлагеря и базы на матыре
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Там замес идёт

сегодня, 10:41
К этой базе есть вопросы!
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Люди

сегодня, 10:32
Кто может точную инфу дать, что там происходит
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