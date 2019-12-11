Общество
сегодня, 10:22
В Липецке банкротят базу отдыха
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К «Чайке» имеют претензии в налоговой инспекции.
Арбитражный суд Липецкой области принял в производство иск налоговой инспекции Правобережного района о банкротстве ООО «Чайка». За базой отдыха «Чайка» числится долг по обязательным платежам в бюджет - 1,5 млн рублей, из них 1,2 млн рублей - основной долг, 342 000 рублей пени и 2 380 рублей штраф.
Налоговая инспекция в рамках рассмотрения дела о банкротстве может потребовать в суде принять обеспечительные меры, то есть запретить ООО «Чайка» сделки с недвижимостью. Будет ли ФНС требовать ареста имущества общества, станет известно в 2020 году. Следующее судебное заседание по иску назначено на 28 января.
ООО «Чайка» зарегистрировано в Липецкой области в 2014 году. Учредителями общества являются Максим Сырых (20% компании) и Вячеслав Грыжанов (80%). Последний, по данным ФНС, занимает должность директора «Чайки». Имя Вячеслава Грыжанова упоминалось СМИ в 2016 году в связи с долгами спортивного клуба «Оранж Фитнес». Так, в феврале 2016 года была частично приостановлена работа спортивного клуба «Оранж Фитнес». Причиной стали долги владельцев клуба — в их числе Грыжанов — банкам и партнерам (общая сумму задолженности превышала 100 млн рублей). В центре скандала этим летом оказалась и база отдыха «Чайка», клиенты которой из-за неразберихи между собственниками остались без оплаченного отдыха.
Не исключено, что ФНС при рассмотрении дела о банкротстве «Чайки» потребует привлечь учредителей компании к субсидиарной ответственности. Удастся ли это сделать — большой вопрос, так как Вячеслав Грыжанов этой осенью сам был признан банкротом. Зарегистрированное на него имущество должны продать до лета 2020 года и вырученной суммой постараться погасить финансовые требования кредиторов.
Фото: 101hotels.ru
Налоговая инспекция в рамках рассмотрения дела о банкротстве может потребовать в суде принять обеспечительные меры, то есть запретить ООО «Чайка» сделки с недвижимостью. Будет ли ФНС требовать ареста имущества общества, станет известно в 2020 году. Следующее судебное заседание по иску назначено на 28 января.
ООО «Чайка» зарегистрировано в Липецкой области в 2014 году. Учредителями общества являются Максим Сырых (20% компании) и Вячеслав Грыжанов (80%). Последний, по данным ФНС, занимает должность директора «Чайки». Имя Вячеслава Грыжанова упоминалось СМИ в 2016 году в связи с долгами спортивного клуба «Оранж Фитнес». Так, в феврале 2016 года была частично приостановлена работа спортивного клуба «Оранж Фитнес». Причиной стали долги владельцев клуба — в их числе Грыжанов — банкам и партнерам (общая сумму задолженности превышала 100 млн рублей). В центре скандала этим летом оказалась и база отдыха «Чайка», клиенты которой из-за неразберихи между собственниками остались без оплаченного отдыха.
Не исключено, что ФНС при рассмотрении дела о банкротстве «Чайки» потребует привлечь учредителей компании к субсидиарной ответственности. Удастся ли это сделать — большой вопрос, так как Вячеслав Грыжанов этой осенью сам был признан банкротом. Зарегистрированное на него имущество должны продать до лета 2020 года и вырученной суммой постараться погасить финансовые требования кредиторов.
Фото: 101hotels.ru
8 3183
123
сёрфер
митяй
Ник
Пенсионер
как любую базу отдыха
Там замес идёт
Люди