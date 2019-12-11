Происшествия

15 минут назад

«Форд» врезался в фонарный столб: в аварии пострадали три человека

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#авария #ДТП
«Форд» врезался в фонарный столб: в аварии пострадали три человека

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы десять человек  один человек - погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 10 декабря в Усманском районе 57-летний водитель «Форда» не справился с управлением автомобилем и тот врезался в световую опору. В результате аварии сам водитель и три его пассажирки, в том числе подростки 14 и 15 лет, с различными травмами были доставлены в больницу. 

В Данкове на улице Свердлова 41-летний водитель автомобиля «Митсубиси» сбил 21-летнего парня, который шел по краю дороги в попутном направлении. От полученных травм он умер на месте.

В Ельце на улице Горького столкнулись «ВАЗ-2109» под управлением 41-летнего мужчины и «Лады-Калины» с 18-летним парнем за рулем. От удара «ВАЗ» отлетел в «Хендай» 37-летней женщины. В аварии пострадали водитель и 48-летний пассажир «девятки» - с травмами их доставили в больницу. 

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1185 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 2 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 37.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 766 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 60 нарушений правил парковки, 4 автомобилей эвакуировали.

Также было зафиксировано 40 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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#авария #ДТП

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