Звание мастера спорта из-под носа ускользнуло от липецкого борца (ФОТО)

Но Александр Чурсин и его тренер верят, что заветный норматив им скоро все равно покорится.

Липчанин Александр Чурсин занял 2-е место в первенстве Федерального спортивного общества «Юность России» по греко-римской борьбе среди юниоров 2000-2002 г.р. в Тамбове, но при этом упустил шанс выполнить норматив мастера спорта.

В весовой категории до 82 кг наш земляк выступал мощно. Соперников из Астрахани, Волгограда и Воронежа он буквально припечатывал к ковру, одержав в первых трех встречах чистые победы на «туше». До мастерского титула оставалась одна схватка – в финале против представителя города Бор Нижегородской области. Однако встречу Александр проиграл, оставшись с серебряной медалью, но без мастерского титула.

Обидно, что в этом году Чурсин упускает шанс стать мастером спорта уже в третий раз: до этого на двух турнирах ему тоже не хватило одной-единственной победы.

- Конечно, сказывается и волнение, - считает тренер перспективного борца из клуба «Богатырь» (спортивная школа №9) Сергей Яковлев, - Парень еще молодой – 2002 г.р. Его противник в финале был на два года старше, к тому же, на наш взгляд, имел место «провес» - соперник скинул несколько килограммов перед взвешиванием, чтобы попасть в категорию до 82 кг, но на ковер выходил, уже будучи на 2-3 кило тяжелее (в борьбе это нередкое явление, прим.). Чурсин – высокий парень, под метр восемьдесят, но его оппонент был не ниже 190. Словом, и крупнее и старше нашего борца. Впрочем, я не хочу, чтобы мои слова воспринимались, как какое-то оправдание: ни рук, ни носа мы не вешаем – постараемся «пробить эту стену» на будущих турнирах.

По словам Яковлева, в последнее время в греко-римской борьбе Липецкой области начались изменения к лучшему. В первую очередь, увеличилось количество выездов на соревнования. Так, Чурсин за три месяца выступил на 4-х серьезных турнирах.

В Тамбове выступали еще два ученика Яковлева. Егор Власов занял 3-е место в весовой категории до 63 кг, Алексей Ростовцев в весе до 77 кг финишировал 5-м.







Яковлев и его команда.



Фото СШ №9.