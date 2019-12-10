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Фигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок
Суд вынес приговор и остальным фигурантам дела
Суд приговорил Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро Петербурга — к пожизненному заключению, передает корреспондент РИА Новости.
Второй Западный окружной военный суд признал Азимова виновным в участии в террористическом сообществе и вовлечении в него своих знакомых, в совершении теракта, в незаконном обороте оружия, а также в изготовлении, хранении и перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Другие фигуранты дела получили от 19 до 28 лет лишения свободы.
Акрам Азимов, Ибрагим и Мухамадюсуп Эрматовы приговорены 2-м Западным окружным военным судом к 28 годам лишения свободы по совокупности преступлений - прокурор просил им пожизненного заключения.
Содик Ортиков получил 22 года, Шохиста Каримова, Махамадюсуф Мирзаалимов, Азамжон Махмудов и Дилмурад Муидинов - по 20 лет, Сейфулла Хакимов и Бахрам Эргашев - по 19.
Всего по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга на скамье подсудимых оказались 11 человек. Основной фигурант Аброр Акимов единственный получил пожизненное. Также все они оштрафованы судом на суммы от 500 до 800 тысяч рублей.
Второй Западный окружной военный суд признал Азимова виновным в участии в террористическом сообществе и вовлечении в него своих знакомых, в совершении теракта, в незаконном обороте оружия, а также в изготовлении, хранении и перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Другие фигуранты дела получили от 19 до 28 лет лишения свободы.
Акрам Азимов, Ибрагим и Мухамадюсуп Эрматовы приговорены 2-м Западным окружным военным судом к 28 годам лишения свободы по совокупности преступлений - прокурор просил им пожизненного заключения.
Содик Ортиков получил 22 года, Шохиста Каримова, Махамадюсуф Мирзаалимов, Азамжон Махмудов и Дилмурад Муидинов - по 20 лет, Сейфулла Хакимов и Бахрам Эргашев - по 19.
Всего по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга на скамье подсудимых оказались 11 человек. Основной фигурант Аброр Акимов единственный получил пожизненное. Также все они оштрафованы судом на суммы от 500 до 800 тысяч рублей.