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Фигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок

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Фигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок

Суд вынес приговор и остальным фигурантам дела

Суд приговорил Аброра Азимова — основного фигуранта дела о теракте в метро Петербурга — к пожизненному заключению, передает корреспондент РИА Новости.

Второй Западный окружной военный суд признал Азимова виновным в участии в террористическом сообществе и вовлечении в него своих знакомых, в совершении теракта, в незаконном обороте оружия, а также в изготовлении, хранении и перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Другие фигуранты дела получили от 19 до 28 лет лишения свободы.

Акрам Азимов, Ибрагим и Мухамадюсуп Эрматовы приговорены 2-м Западным окружным военным судом к 28 годам лишения свободы по совокупности преступлений - прокурор просил им пожизненного заключения.

Содик Ортиков получил 22 года, Шохиста Каримова, Махамадюсуф Мирзаалимов, Азамжон Махмудов и Дилмурад Муидинов - по 20 лет, Сейфулла Хакимов и Бахрам Эргашев - по 19.

Всего по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга на скамье подсудимых оказались 11 человек. Основной фигурант Аброр Акимов единственный получил пожизненное. Также все они оштрафованы судом на суммы от 500 до 800 тысяч рублей.
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