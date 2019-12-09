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10 минут назад
Липецкая вечЁрка: скандальное видео, единая бухгалтерия и жертвы тонкого льда
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 9 декабря.
Почти три сотни комментариев читатели оставили под сообщением «Депутат Олег Хомутинников попросил прокуратуру и городской совет оценить видео мэра из Нижнего парка». Хомутинникова возмутили выражения, которые мэр Липецка использует в общественном месте. А вот мнения липчан не столь категоричны.
Не меньше внимания привлекла новость «Все бюджетные организации области будут обслуживать всего в нескольких бухгалтериях». Для сферы здравоохранения будет создана своя единая бухгалтерия, для сферы образования - своя и так далее по всем ведомствам. Начало такой работе положило созданное в начале этого года ОБУ «Центр бухгалтерского учета», формирующего единую методологию ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования отчетности с использованием современных информационных технологий и средств мониторинга.
Сегодня в Липецке водолазы управления государственной противопожарной службы подняли трупы двух мужчин со дна реки Воронеж в районе поселка Сокола. Погибшие решили перейти реку по льду.
Бывает и такое. Магазин оштрафовали за слишком низкие цены. Сотрудники управления потребительского рынка выявили, что в магазине продали алкоголь ниже минимальной цены, установленной законом. Так, 0,5 литра водки «Тамбовские просторы» покупателю продали за 190 рублей, а розничная цена на водку установлена в размере 205 рублей за 0,5 литра готовой продукции.
Не меньше внимания привлекла новость «Все бюджетные организации области будут обслуживать всего в нескольких бухгалтериях». Для сферы здравоохранения будет создана своя единая бухгалтерия, для сферы образования - своя и так далее по всем ведомствам. Начало такой работе положило созданное в начале этого года ОБУ «Центр бухгалтерского учета», формирующего единую методологию ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования отчетности с использованием современных информационных технологий и средств мониторинга.
Сегодня в Липецке водолазы управления государственной противопожарной службы подняли трупы двух мужчин со дна реки Воронеж в районе поселка Сокола. Погибшие решили перейти реку по льду.
Бывает и такое. Магазин оштрафовали за слишком низкие цены. Сотрудники управления потребительского рынка выявили, что в магазине продали алкоголь ниже минимальной цены, установленной законом. Так, 0,5 литра водки «Тамбовские просторы» покупателю продали за 190 рублей, а розничная цена на водку установлена в размере 205 рублей за 0,5 литра готовой продукции.
115