Происшествия

52 минуты назад

В Липецке спасатели достали двух утопленников со дна реки Воронеж

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#происшествия на воде
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В Липецке спасатели достали двух утопленников со дна реки Воронеж

Тела нашли в районе Сокола.

Сегодня в Липецке водолазы управления государственной противопожарной службы подняли трупы двух мужчин со дна реке Воронеж в районе поселка Сокола. 

Как сообщают в пресс-службе управления, погибшие -  местные жители, которые решили перейти реку по льду.  

УГПСС по Липецкой области напоминает правила поведения на льду: 

- не выходите на тонкий, неокрепший лед;

- не собирайтесь группами на его отдельных участках;

- не переходите водоем в запрещенных местах;

- не выезжайте на лед на мотоциклах, автомобилях вне переправ.

Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.

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#происшествия на воде
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