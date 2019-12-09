Происшествия
52 минуты назад
В Липецке спасатели достали двух утопленников со дна реки Воронеж
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Тела нашли в районе Сокола.
Сегодня в Липецке водолазы управления государственной противопожарной службы подняли трупы двух мужчин со дна реке Воронеж в районе поселка Сокола.
Как сообщают в пресс-службе управления, погибшие - местные жители, которые решили перейти реку по льду.
УГПСС по Липецкой области напоминает правила поведения на льду:
- не выходите на тонкий, неокрепший лед;
- не собирайтесь группами на его отдельных участках;
- не переходите водоем в запрещенных местах;
- не выезжайте на лед на мотоциклах, автомобилях вне переправ.
Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.
Как сообщают в пресс-службе управления, погибшие - местные жители, которые решили перейти реку по льду.
УГПСС по Липецкой области напоминает правила поведения на льду:
- не выходите на тонкий, неокрепший лед;
- не собирайтесь группами на его отдельных участках;
- не переходите водоем в запрещенных местах;
- не выезжайте на лед на мотоциклах, автомобилях вне переправ.
Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.
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Жаль