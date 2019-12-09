В Липецке спасатели достали двух утопленников со дна реки Воронеж

Тела нашли в районе Сокола.

Сегодня в Липецке водолазы управления государственной противопожарной службы подняли трупы двух мужчин со дна реке Воронеж в районе поселка Сокола.



Как сообщают в пресс-службе управления, погибшие - местные жители, которые решили перейти реку по льду.



УГПСС по Липецкой области напоминает правила поведения на льду:



- не выходите на тонкий, неокрепший лед;



- не собирайтесь группами на его отдельных участках;



- не переходите водоем в запрещенных местах;



- не выезжайте на лед на мотоциклах, автомобилях вне переправ.



Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.



