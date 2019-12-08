Происшествия
40 минут назад
Девушке не дали выпрыгнуть из окна высотки
13 1135
Полиции пришлось выбивать дверь в квартиру неспокойной горожанки.
Сегодня вечером службы экстренного реагирования были стянуты в микрорайон «Елецкий». Там молодая девушка открыла окно в квартире на 7 этаже и кричала, что готова прыгнуть вниз. Прохожие, обеспокоенные угрозами девушки, вызвали полицию и спасателей.
Правоохранители быстро прибыли на место вызова. Сначала они уговаривали неспокойную горожанку отказаться от своих планов. Когда стало ясно, что слова не приносят должного эффекта, полицейские перешли к действиям. Правоохранители выбили дверь в квартиру девушки и оттащили ее от окна.
Правоохранители быстро прибыли на место вызова. Сначала они уговаривали неспокойную горожанку отказаться от своих планов. Когда стало ясно, что слова не приносят должного эффекта, полицейские перешли к действиям. Правоохранители выбили дверь в квартиру девушки и оттащили ее от окна.
13 1135
Узбек
опят Елецкий
Она хотела
Сельдерей не растет на Елецком.
эстет
Тупорылый осел с елецкого
Тупорылый осел с елецкого
Мужик
Факт
Сергей 13