Происшествия

40 минут назад

Девушке не дали выпрыгнуть из окна высотки

13 1135
#падение с высоты
1
Девушке не дали выпрыгнуть из окна высотки

Полиции пришлось выбивать дверь в квартиру неспокойной горожанки.

Сегодня вечером службы экстренного реагирования были стянуты в микрорайон «Елецкий». Там молодая девушка открыла окно в квартире на 7 этаже и кричала, что готова прыгнуть вниз. Прохожие, обеспокоенные угрозами девушки, вызвали полицию и спасателей.


Правоохранители быстро прибыли на место вызова. Сначала они уговаривали неспокойную горожанку отказаться от своих планов. Когда стало ясно, что слова не приносят должного эффекта, полицейские перешли к действиям. Правоохранители выбили дверь в квартиру девушки и оттащили ее от окна.
13 1135
#падение с высоты
1

Комментарии (13)

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Узбек

43 секунды назад
Вах вах
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опят Елецкий

2 минуты назад
Бесовское место
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Она хотела

2 минуты назад
Мощный экономический прыжок Путина , А ей помешали !. Рекорд не состоялся !.
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Сельдерей не растет на Елецком.

5 минут назад
Ох е,как чувствовал глядя на фото,даже ума не приложу что делать с Елецким мкр,как повысить культурный уровень граждан,и привить людям социальную ответственность. Ну не может же быть такая концентрация дегенератов в одном районе. Что за аномалия такая? Вроде бы и Университетский рядом,а разница огромна. Ну хотя бы хоть спец службы вызвали что бы девушку спа сти,это уже хорошо.
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эстет

9 минут назад
Обьясните долпоепу, Там покупают квартиры приезжие колхозники,неадекваты,и прочее отребье.В такой клоаке,они себя прекрасно чувствуют,конфликты,поджоги,убийства и прочее....
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Тупорылый осел с елецкого

10 минут назад
Обьясните долпоепу, это молодой перспективный развивающийся район... вот
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Тупорылый осел с елецкого

11 минут назад
Да этож наш район
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Мужик

26 минут назад
А чё помешали то?Спасибо она за это точно не скажет.
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Факт

27 минут назад
Кто хочет спрыгнуть, тот спрыгнет и не будет орать на весь район. Неделю назад в воскресенье на 23-м микрорайоне с четырнадцатиэтажки парень спрыгнул. Царство небесное тебе Костик.
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Сергей 13

28 минут назад
Космонавт,блин!Шо то я очкую новогодних праздников,будут потери.
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