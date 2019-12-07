сегодня, 12:25
Липчан бесит «автолавка-инвалид»
Выездная торговля – это хорошо, но на проспекте Мира продавцы ведет себя не очень культурно.
В течение года читатели GOROD48 уже несколько раз присылали нам снимки этого «магазина на колесах», который стоит на проспекте Мира.
В самом факте выездной торговли ничего плохого нет, но автолавка для своих нужд облюбовала место для парковки инвалидов. А это уже автохамство и нарушение ПДД.
- Торгует здесь уже много месяцев, и никому нет дела, - пожаловался нам автор снимка.
Так в чём же дело
Не трогайте не прикосновенных
Гупир Гунды
Так в чём же дело
Не трогайте не прикосновенных
Так в чём же дело
На ост. Пушкина
Так в чём же дело
Не трогайте не прикосновенных
Гость