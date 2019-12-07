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Липчан бесит «автолавка-инвалид»

26 823
#Автохамство #инвалид #выездная торговля
4
Липчан бесит «автолавка-инвалид»

Выездная торговля – это хорошо, но на проспекте Мира продавцы ведет себя не очень культурно.

В течение года читатели GOROD48 уже несколько раз присылали нам снимки этого «магазина на колесах», который стоит на проспекте Мира.

В самом факте выездной торговли ничего плохого нет, но автолавка для своих нужд облюбовала место для парковки инвалидов. А это уже автохамство и нарушение ПДД.

- Торгует здесь уже много месяцев, и никому нет дела, - пожаловался нам автор снимка.

26 823
#Автохамство #инвалид #выездная торговля
4

Комментарии (26)

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Как гость
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Так в чём же дело

16 минут назад
Не трогайте не прикосновенных, предвыборная компания ЕР , в полном разгаре !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Салют ! )))))))))))))))))))))))))
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Не трогайте не прикосновенных

19 минут назад
Так в чём же дело, А что ты тогда сидишь здесь? Вали к своему беспридельшику в иркутскую область. Вот где беспридел
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Гупир Гунды

20 минут назад
Всем смотреть, как на Ленте РУ Уваркина бегает по нижнему парку иматерится на свою кодлу,что нет ни одного рабочего!
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Так в чём же дело

35 минут назад
Не трогайте не прикосновенных, вообще-то большинство в горсовете из ЕР , и вероятно это твои сподвижники ))))))))))))).
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Не трогайте не прикосновенных

39 минут назад
Так в чём же дело, Я и протвоих сподвижник говорю от громкоорущих и не хрена не делающих, мало того не когда не работающих ( физически) это партия КПРФ. ВО ВСЮДУ ОДНО НЫТЬЁ.
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Так в чём же дело

43 минуты назад
На ост. Пушкина, вызывай начальника ГИБДД в прямой эфир и задавай все эти вопросы . Другого пути нет .
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На ост. Пушкина

46 минут назад
автолавка несколько лет стояла на газоне. И никто её не трогал. Коррупция? Сейчас там плитку сделали и она перебралась на стоянку. То подъезжающий автобус было видно издалека, но эта автолавка раскорячилась и теперь целый день мешает обзору
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Так в чём же дело

46 минут назад
Не трогайте не прикосновенных, кто его выбирает ? Депутата ? В 2020 , к примеру .Или всё сфальсифицированно ,как обычно ?
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Не трогайте не прикосновенных

50 минут назад
Так в чём же дело, Депутат у себя на даче лошадь доедет и он сыт, и ему дела нет до ваших проблем. Может быть и владеет этими магазинами на колёсах один из них, так как получить добро на эту продажу не каждому дано.
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Гость

52 минуты назад
Кстати при Иванове действительно вели борьбу с уличной торговлей! А Уваркину больше Нижний парк волнует..
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