Липчан бесит «автолавка-инвалид»

Выездная торговля – это хорошо, но на проспекте Мира продавцы ведет себя не очень культурно.

В течение года читатели GOROD48 уже несколько раз присылали нам снимки этого «магазина на колесах», который стоит на проспекте Мира.

В самом факте выездной торговли ничего плохого нет, но автолавка для своих нужд облюбовала место для парковки инвалидов. А это уже автохамство и нарушение ПДД.

- Торгует здесь уже много месяцев, и никому нет дела, - пожаловался нам автор снимка.