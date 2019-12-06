Газа нет, но вы держитесь!

Из-за криворуких умельцев, запустивших в газовую трубу водогрейной колонки воду, жители двух многоквартирных домов в Липецке остались без газа.

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Вчера вечером у жителей дома №44 по улице Липовской и дома №14 по улице Семашко в Липецке пропал газ. В настоящее время от системы газоснабжения отключено 98 квартир.



- Мой муж готовил ужин, но у него внезапно погасла конфорка. Он позвонил соседям - и у них то же самое. Позвонили в аварийную службу, и нам сообщили, что наш дом отключили от газа, так как в систему подачи газа попала вода! - говорит Наталья Вершинина, жительница одной из квартир 44-го дома.



Как оказалось, в одной из квартир этого дома при ремонте кухни нанятые ее хозяевами умельцы при подключении водогрейной колонки подключили водопроводную трубу к газовой! И в этой квартире, и в соседних из плит и колонок потекла вода.



- В стояк газопровода попало столько воды, что мы, откачав четыре ведра, будем вынуждены сегодня раскопать подземный газопровод, обрезать его, откачать из трубы воду, продуть газопровод, снова его загерметизировать. После чего подадим газ в эти два дома, - сообщил на месте проведения работ о сложившейся ситуации заместитель главного инженера липецкого городского филиала АО «Газпром газораспределение Липецк» Андрей Камынин.



Специалисты организации намерены успеть провести аварийно-восстановительные работы до конца рабочего дня.



- По факту самовольного подключения к газовым сетям составлен акт, материалы будут переданы в правоохранительные органы для привлечения к ответственности виновных в соответствии с действующим законодательством. В очередной раз предупреждаем, что все работы по монтажу, демонтажу, ремонту и замене газоиспользующего оборудования должны проводиться специализированной организацией, имеющей право на осуществление такого вида работ согласно действующему с абонентом договору на ТО ВДГО/ВКГО. Самовольная установка, замена и ремонт газового оборудования категорически запрещены» - отмечает заместитель генерального директора - главный инженер АО «Газпром газораспределение Липецк» Андрей Семенов.

