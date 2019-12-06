Происшествия

45 минут назад

На улице Ленина 76-летний водитель сбил 77-летнюю женщину

9 966
#авария #ГИБДД

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы шесть человек.

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Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 5 декабря около 18.00 в Липецке на улице Ленина на нерегулируемом пешеходном переходе 76-летний водитель автомобиля «Хендай» сбил 77-летнюю женщину. С травмами ее госпитализировали.

Около семи часов утра на улице Краснозаводской столкнулись «ВАЗ-2105» под управлением 22-летнего парня и «Вольво» с 42-летним водителем. В автоаварии пострадал водитель иномарки – с травмами его госпитализировали.

В Липецком районе около девяти часов утра на автотрассе Грязное – Боринское с толкнулись автомобили «Ниссан» с 47-летней женщиной за рулем и «ВАЗ-2107» под управлением 19-летнего водителя. В результате он и его 48-летний пассажир с различными травмами госпитализированы. Причиной столкновения стало нарушение правил обгона.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1160 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 2 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 52.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 790 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 105 нарушений правил парковки, 6 автомобилей эвакуировали.

Также было зафиксировано 19 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.


Видео: Роман Бадулин


9 966
#авария #ГИБДД

Комментарии (9)

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153 г

2 минуты назад
На двоих
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ооо

3 минуты назад
Злые, вот именно, зачем в таком возрасте, если реакия уже не та, садится за руль и ставить под угрозу жизнь других людей? Здоровья деду, конечно, но он тут не прав
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76лет

5 минут назад
У 40 летних реакция уже не та, а он рулит ещё , здоровья вам
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Злые

7 минут назад
Да успокойтесь , сначала доживите до такого возраста
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ооо

10 минут назад
Это ж совсем надо не видеть, куда едешь...Тут вообще странно, как такой слепой медкомиссию на права прошел. А еще пенсионный возраст повысили
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!22

23 минуты назад
Во Франции молодцы люди, бьются за пенсионные льготы, у нас почти молчком согласились на повышение пенсионного возраста. Строим страну без идеологии, цели и понимания что хотим получить. Живём одним днём...И Запад тут не причём...
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вв

28 минут назад
не надо такое писать ....ПЕНСИЮ ДО 75 лет ПОВЫСЯТ ...
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Фокс

28 минут назад
Это ж надо совсем не видеть куда едешь
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Негодяй

34 минуты назад
Ну как так то! Переход освящение, скорость невысокая, что ещё нужно! Ан нет за рулём дед пердун слепой глухой да ещё и мозги все атрофировались!
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