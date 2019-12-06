На улице Ленина 76-летний водитель сбил 77-летнюю женщину

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы шесть человек.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 5 декабря около 18.00 в Липецке на улице Ленина на нерегулируемом пешеходном переходе 76-летний водитель автомобиля «Хендай» сбил 77-летнюю женщину. С травмами ее госпитализировали.Около семи часов утра на улице Краснозаводской столкнулись «ВАЗ-2105» под управлением 22-летнего парня и «Вольво» с 42-летним водителем. В автоаварии пострадал водитель иномарки – с травмами его госпитализировали.

В Липецком районе около девяти часов утра на автотрассе Грязное – Боринское с толкнулись автомобили «Ниссан» с 47-летней женщиной за рулем и «ВАЗ-2107» под управлением 19-летнего водителя . В результате он и его 48-летний пассажир с различными травмами госпитализированы. Причиной столкновения стало нарушение правил обгона.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1160 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 2 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 52.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 790 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 105 нарушений правил парковки, 6 автомобилей эвакуировали.

Также было зафиксировано 19 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.





Видео: Роман Бадулин

