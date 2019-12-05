Общество
сегодня, 13:22
Липчанам понравился новый фасад дома на Фрунзе
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Пользователи соцсети позитивно оценили граффити на торце здания.
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Подрядчиком почти закончены работы по обновлению фасада дома №2 на улице Фрунзе, и липчанам открылся огромный граффити-рисунок на торце здания. Зеленые деревья, одно из которых высотой в четыре этажа, интересно и свежо смотрятся на фоне метели и создают ощущение тепла, укрепляет веру в то, что зима пройдет — а за ней весна. Украшение фасада оценили пользователей соцсетей: «Очень красиво!», «Что нам стоит дом построить! Нарисуем - будем жить !», «Круто!», «Очень прикольно. На Грязинской остановке ещё бы дом раскрасили, а то стоит вся серая, смотреть страшно».
Граффити нарисовали в рамках капитального ремонта дома, частью работ было обновление и утепление фасада. Подрядчик предложил Фонду капитального ремонта сделать фасад здания, стоящего возле липецкого Городища, запоминающимся и выделить его удачное расположение. Так выбрали растительный мотив, который в теплое время года будет эффектно дополнять зелень Городища, а зимой ярко выделять дом среди остальных.
Фонд капитального ремонта в Липецкой области намерен продолжить позитивную практику «персонализации» фасадов, украшения их рисунками. Сейчас ФКР проводит конкурс рисунков, которые создадут новый облик города.
Фонд капитального ремонта Липецкой области в ноябре дал старт V ежегодному конкурсу детского рисунка. Он уже стал своеобразным банком идей, которые могли бы внести вклад в архитектурный облик региона: лучшие идеи могут стать арт-проектами для украшения фасадов многоквартирных домов при капремонте.
В конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 5 до 14 лет. В этом году участникам предложено нарисовать рисунки-проекты, которые могут быть нанесены на дом при капитальном ремонте фасадов. Нужно подготовить рисунок-проект на одну из заданных тем: «Память о Великой Отечественной Войне», «Портрет памяти» (известные личности Липецкого края), свободная тема. Направить рисунок и заявку на электронную почту risunok2019@fkr48.ru и предоставить оригинал рисунка по адресу г. Липецк, ул. Советская, д.3, оф.102. Важно: рисунок-проект необходимо вписать в фасад многоквартирного (многоэтажного) дома. Работы принимают еще почти две недели, так что есть возможность принять участие в конкурсе.
Интерес юных липчан к конкурсу растет, в этом году принято решение провести церемонию награждения победителей конкурса рисунков-2019 в ДС «Звездный», куда на праздник пригласят всех участников. По результатам голосования определят победителей по каждой из заданных тем в каждой возрастной категории: 5-7 лет, 8-10 лет и 11-14 лет (9 человек). Победители получат фотоаппараты, планшеты, мини-проекторы.
Без возрастных ограничений (0+)
Граффити нарисовали в рамках капитального ремонта дома, частью работ было обновление и утепление фасада. Подрядчик предложил Фонду капитального ремонта сделать фасад здания, стоящего возле липецкого Городища, запоминающимся и выделить его удачное расположение. Так выбрали растительный мотив, который в теплое время года будет эффектно дополнять зелень Городища, а зимой ярко выделять дом среди остальных.
Фонд капитального ремонта в Липецкой области намерен продолжить позитивную практику «персонализации» фасадов, украшения их рисунками. Сейчас ФКР проводит конкурс рисунков, которые создадут новый облик города.
Фонд капитального ремонта Липецкой области в ноябре дал старт V ежегодному конкурсу детского рисунка. Он уже стал своеобразным банком идей, которые могли бы внести вклад в архитектурный облик региона: лучшие идеи могут стать арт-проектами для украшения фасадов многоквартирных домов при капремонте.
В конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 5 до 14 лет. В этом году участникам предложено нарисовать рисунки-проекты, которые могут быть нанесены на дом при капитальном ремонте фасадов. Нужно подготовить рисунок-проект на одну из заданных тем: «Память о Великой Отечественной Войне», «Портрет памяти» (известные личности Липецкого края), свободная тема. Направить рисунок и заявку на электронную почту risunok2019@fkr48.ru и предоставить оригинал рисунка по адресу г. Липецк, ул. Советская, д.3, оф.102. Важно: рисунок-проект необходимо вписать в фасад многоквартирного (многоэтажного) дома. Работы принимают еще почти две недели, так что есть возможность принять участие в конкурсе.
Интерес юных липчан к конкурсу растет, в этом году принято решение провести церемонию награждения победителей конкурса рисунков-2019 в ДС «Звездный», куда на праздник пригласят всех участников. По результатам голосования определят победителей по каждой из заданных тем в каждой возрастной категории: 5-7 лет, 8-10 лет и 11-14 лет (9 человек). Победители получат фотоаппараты, планшеты, мини-проекторы.
Без возрастных ограничений (0+)
956