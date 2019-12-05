Доплачивать за детский сад будут с учетом нуждаемости семьи

В регионе изменили принцип предоставления доплат семьям за содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении.

Компенсировать часть родительской платы за детский сад в Липецкой области будут с учетом критериев нуждаемости, справедливости и адресности. Соответствующий законопроект в областной Совет депутатов внес глава администрации региона.



Как сообщает пресс-служба облсовета, изменения в областные законы «О социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед РФ и Липецкой областью» и «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» рассмотрел и рекомендует поддержать на сессии комитет по науке и образованию.



Право на получение компенсации сохранят семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5-кратной величины прожиточного минимума на каждого члена семьи. Прожиточный минимум устанавливается администрацией региона ежеквартально. На данный момент он составляет 9,4 тысяч рублей. То есть компенсацию смогут получать те родители, чей доход на одного члена семьи не превышает 14 тысяч рублей в месяц.



Размер компенсации на третьего ребенка увеличивается с 70 до 100%. За первого и второго ребенка компенсируют как и раньше 20% и 50% родительской платы соответственно.



Нововведения начнут действовать для вновь пришедших в детский сад детей. Для тех детей, которые уже посещают детский сад и получают компенсации, эти нормы будут действовать с сентября 2020 года, когда обновляется пакет необходимых документов.