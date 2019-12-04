Происшествия
15 минут назад
Липчане трижды сообщали о травмированных в развлекательных центрах детях
По данным городской системы «112» за последние два месяца из крупных развлекательных центров Липецка трижды вызывали бригады медиков для оказания помощи травмированным детям. С учётом информации из других источников, в том числе соцсетей, где бедами делятся мамы, таких случаев ещё больше.
Как сообщает управление по делам ГО и ЧС, в числе пострадавших разбившая подбородок пятилетняя девочка, получивший ушибы десятилетний мальчик и травмировавший позвоночник шестилетний мальчик.
Накануне новогодних праздников городское управление по делам ГО и ЧС дает несколько советов, как избежать таких травм:
не следует оставлять ребёнка без присмотра на аттракционах, а перед планируемым походом в развлекательный центр надо обязательно предупредить его о возможных рисках, напомнить основные правила безопасного поведения на горках, батутах, в лабиринтах и верёвочных городках.
Как сообщает управление по делам ГО и ЧС, в числе пострадавших разбившая подбородок пятилетняя девочка, получивший ушибы десятилетний мальчик и травмировавший позвоночник шестилетний мальчик.
Накануне новогодних праздников городское управление по делам ГО и ЧС дает несколько советов, как избежать таких травм:
не следует оставлять ребёнка без присмотра на аттракционах, а перед планируемым походом в развлекательный центр надо обязательно предупредить его о возможных рисках, напомнить основные правила безопасного поведения на горках, батутах, в лабиринтах и верёвочных городках.
Оксана
весёлый
весёлый