Происшествия

15 минут назад

Липчане трижды сообщали о травмированных в развлекательных центрах детях

3 147
#травмы
Липчане трижды сообщали о травмированных в развлекательных центрах детях
По данным городской системы «112» за последние два месяца из крупных развлекательных центров Липецка трижды вызывали бригады медиков для оказания помощи травмированным детям. С учётом информации из других источников, в том числе соцсетей, где бедами делятся мамы, таких случаев ещё больше.

Как сообщает управление по делам ГО и ЧС, в числе пострадавших разбившая подбородок пятилетняя девочка, получивший ушибы десятилетний мальчик и травмировавший позвоночник шестилетний мальчик.

Накануне новогодних праздников городское управление по делам ГО и ЧС дает несколько советов, как избежать таких травм:

не следует оставлять ребёнка без присмотра на аттракционах, а перед планируемым походом в развлекательный центр надо обязательно предупредить его о возможных рисках, напомнить основные правила безопасного поведения на горках, батутах, в лабиринтах и верёвочных городках.
3 147
#травмы

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Оксана

5 минут назад
Ну да, лучше дома с телефоном обниматься или с планшетом....
ответить

весёлый

7 минут назад
Нет развлекательного центра нет и проблем
ответить

весёлый

8 минут назад
Совет один и самый лучший, не ходить туда
ответить

Еще в рубрике

40-летний липчанин из-за ревности два раза ударил ножом соседа
#убийство
6
40-летний липчанин из-за ревности два раза ударил ножом соседа

сегодня, 12:03

Происшествия
В Липецке будут судить бывшего начальника УФСИН Геннадия Чейкина
#коррупция #УФСИН
17
В Липецке будут судить бывшего начальника УФСИН Геннадия Чейкина

сегодня, 10:51

Происшествия
Водитель «ВАЗа» погиб в столкновении с двумя «КамАЗами»
#авария #ДТП
1
Водитель «ВАЗа» погиб в столкновении с двумя «КамАЗами»

сегодня, 10:39

Происшествия
21-летняя липчанка ударила сожителя ножом в ответ на побои
#убийство
14
21-летняя липчанка ударила сожителя ножом в ответ на побои

сегодня, 10:30

Происшествия
Школьников отправили домой из-за безалаберных строителей
#школа #ЖКХ #строители
14
Школьников отправили домой из-за безалаберных строителей

сегодня, 09:26

Происшествия
Изъятую в Ельце гранату уничтожили спасатели
#граната #уничтожение
2
Изъятую в Ельце гранату уничтожили спасатели

сегодня, 08:49

Происшествия