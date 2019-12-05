Карантин пришел в еще одну липецкую школу

На вынужденные каникулы вышли ученики школы №4.

В восьми классах пяти липецких школ объявлен карантин из-за сезонной заболеваемости школьников ОРВИ. Завтра на вынужденные каникулы на неделю отправят один класс школы №4, сообщили GOROD48 в департаменте образования Липецка. Также на карантине остаются классы школ №№ 30,42,49 и 62.



В департаменте образования уточняют, что ситуация со школьными карантинами сейчас более чем спокойная: "болеют" всего восемь классов на более 55 000 учеников. Из-за болезни отсутствуют по 5-9 детей из классов, где учатся от 23 до 30 школьников. Карантин в классах обычно вводится на неделю. Если по ее истечению ситуация с числом заболевших не исправляется, то карантин продлевают.