Общество

03.12.2019 14:44

Карантин пришел в еще одну липецкую школу

2 3878
#карантин #школа
1
Карантин пришел в еще одну липецкую школу

На вынужденные каникулы вышли ученики школы №4.

В восьми классах пяти липецких школ объявлен карантин из-за сезонной заболеваемости школьников ОРВИ. Завтра на вынужденные каникулы на неделю отправят один класс школы №4, сообщили GOROD48 в департаменте образования Липецка. Также на карантине остаются классы школ №№ 30,42,49 и 62.

В департаменте образования уточняют, что ситуация со школьными карантинами сейчас более чем спокойная: "болеют" всего восемь классов на более 55 000 учеников. Из-за болезни отсутствуют по 5-9 детей из классов, где учатся от 23 до 30 школьников. Карантин в классах обычно вводится на неделю. Если по ее истечению ситуация с числом заболевших не исправляется, то карантин продлевают.
2 3878
#карантин #школа
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

школьник Вася

03.12.2019 15:14
Лучше бы сразу во все школы пришёл!
ответить

Квентин Карантин

03.12.2019 15:07
во всем приду
ответить

Еще в рубрике

Диабетиков призывают к ЗОЖ, а им необходим импортный инсулин
#сахарный диабет
1
Диабетиков призывают к ЗОЖ, а им необходим импортный инсулин

14 минут назад

Общество
В Липецке продолжают делать бизнес на стариках
#продажа #бизнес #права потребителя
11
В Липецке продолжают делать бизнес на стариках

сегодня, 14:28

Общество
Липчанам понравился новый фасад дома на Фрунзе
#ФКР
Липчанам понравился новый фасад дома на Фрунзе

сегодня, 13:22

Общество
В Ельце хотят увековечить память героини обороны Севастополя
#Крымская война #оборона Севастополя #Дарья Ткач
3
В Ельце хотят увековечить память героини обороны Севастополя

сегодня, 12:39

Общество
Так не доставайся ж ты никому, этот стул!
#Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Липецкой области
17
Так не доставайся ж ты никому, этот стул!

сегодня, 11:41

Общество
Суд отказался передавать Липецку коммуникации «Европейского»
#ЖКХ #коммуникации #Европейский
12
Суд отказался передавать Липецку коммуникации «Европейского»

сегодня, 11:34

Общество