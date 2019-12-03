Общество

сегодня, 13:55

Полиция будет наделена полномочиями по охране покоя и тишины

17 1151
#полиция
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Полиция будет наделена полномочиями по охране покоя и тишины
Функции по составлению протоколов о нарушениях ограничений нахождения детей в опасных местах, нарушениях тишины и покоя граждан, а также требований общественной безопасности при содержании животных исключаются из полномочий членов административных комиссий. Эти полномочия сегодня передаются управлению административных органов Липецкой области, чтобы в дальнейшем передать их полиции. 

Как сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета, необходимые поправки в  Кодекс Липецкой области об административных правонарушениях  и в Закон «Об административных комиссиях» рассмотрели  и одобрили сегодня члены правового комитета облсовета. 
 
Разработчики документа отмечают, что наделение полиции полномочиями по привлечению  к административной ответственности граждан, посягающих на общественный порядок и безопасность, будет способствовать более эффективной защите прав и свобод жителей региона. 
17 1151
#полиция
2

Комментарии (17)

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Ты , идиота кусок, говно за своими сабаками

8 минут назад
Animal planet., убирай. лучше.
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111

15 минут назад
ГОСТЬ, занимаются фиг знает чем - это то о чем граждане заявляют, у кого котенок убежал, а кого сосед затопил и все сотрудника требуют. дебилы
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111

17 минут назад
Пенсионер, ну от твоих бычков и пустых бутылок сранья больше чем от собачек
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Жительница

26 минут назад
Да все хороши с стар и млад... Просто общество деградирует и все перестают друг друга уважать... Ночью можно пить и орать песни в своих квартирах, не думая о соседях, а утром громко включать телек, или топая как слоны...
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Сталин

29 минут назад
Убрать чмошников с дороги укого стоят на машине прямотоки или гнилые глушители,балалайки тоже надо на казывать особенно летом окна открыть нельзя.штраф должен быть 3000т.р
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Хи-хи

37 минут назад
А , разве, охрана , в том числе, покоя граждан , уже нигде не была прописана? Или , Закон о Милиции отличается от Закона о полиции? Что за новости? Или , теперь, понятие "покоя" - это только "упокоение"? Вы чего , там, ещё выдумываете? Толлерантность заведёт... до первобытного.
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Animal planet.

47 минут назад
Пенсионер, беруши воткни в уши и спи,кто тебе мешает. Мы мирно гуляем,и никому не мешаем. Собачки иногда могут погавкать друг на друга. А вообще,кто рано встаёт тому Бог подаёт.
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Пенсионер

54 минуты назад
Задолбали собачники с 5 часов под окнами стаит лай собак выгуливают под окнами мало того засрали все дворы ещё нет отних покоя . Зделать за содержания собак в квартире плату в 10 000 в месяц .
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Хам

54 минуты назад
Холодок, Вот новость. Этим и должны были заниматься, вроде. Теперь- что- особое предписание?
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Эколог

55 минут назад
Давно пора
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