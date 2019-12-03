Полиция будет наделена полномочиями по охране покоя и тишины

Функции по составлению протоколов о нарушениях ограничений нахождения детей в опасных местах, нарушениях тишины и покоя граждан, а также требований общественной безопасности при содержании животных исключаются из полномочий членов административных комиссий. Эти полномочия сегодня передаются управлению административных органов Липецкой области, чтобы в дальнейшем передать их полиции.



Как сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета, необходимые поправки в Кодекс Липецкой области об административных правонарушениях и в Закон «Об административных комиссиях» рассмотрели и одобрили сегодня члены правового комитета облсовета.



Разработчики документа отмечают, что наделение полиции полномочиями по привлечению к административной ответственности граждан, посягающих на общественный порядок и безопасность, будет способствовать более эффективной защите прав и свобод жителей региона.

