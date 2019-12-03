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Власти ответили на петицию в защиту директора дома творчества
Родители и педагоги воспитанников ДДТ «Городской» имени С.А. Шмакова разместили в сети обращение к Игорю Артамонову. Взрослые просят сохранить учреждение, его коллективы и педагогов в существующем виде.
- Днем 21 ноября в филиал ДДТ «Городской им. С.А. Шмакова г. Липецка», расположенном в доме №2 по улице Космонавтов, пришли 4 человека, представившиеся работниками департамента культуры и туризма. Они потребовали ключи от учебных кабинетов. Из поведения и со слов представителей департамента культуры и туризма администрации города Липецка следовало, что помещение и располагающиеся в нем коллективы передаются департаменту культуры и уже назначен новый директор. Сразу же после того, как посетители покинули помещение, директор уехала в департамент образования, а затем – в администрацию Липецка для выяснения сложившейся ситуации. Четкого видения будущего ДДТ до сих пор нет, - указано в открытом обращении. - Если коллективы будут переданы в другое ведомство, педагоги, конечно, не бросят своих детей и будут продолжать участвовать в формировании их личностей, но это будет уже вне стройной, продуманной, направленной на результат системы воспитательной работы, осуществляемой городским Домом творчества. А главное, мы, педагоги и родители, не просто уважаем, а любим своего директора, и другой руководитель нам не нужен!
«Камнем преткновения» в истории с переводом ДДТ «Городской» из ведомства в ведомства стал ансамбль «Параллели». Несколько лет назад там открыли группу для молодежи, от 18 и 30 лет. А эта категория под получение бесплатных услуг дополнительного образования не попадает. На такое нарушение обратила внимание Счетная палата Липецка. В 2018 году директор учреждения нашла выход из положения, пишут в петиции: совершеннолетние участники продолжают заниматься в ансамбле, но бюджетные средства на это не расходуются.
Председатель департамента образования администрации Липецка Светлана Бедрова прокомментировала ситуацию так: «Корпус «Б» дома детского творчества «Городской» им. С.А. Шмакова, расположенный на улице Космонавтов, находится в ведомстве департамента образования администрации Липецка. Дополнительное образование в учреждении получают не только дети, но и взрослые — участники народного интегрированного ансамбля танца «Параллели». Однако, согласно действующему законодательству в ДДТ могут обучаться только дети в возрасте до 18 лет. Для того, чтобы сохранить это творческое объединение, рассматривается вопрос о перераспределении функций между департаментом образования и департаментом культуры и туризма. При этом планируемые изменения будут иметь исключительно юридический характер и не лишат возможности детей в возрасте до 18 лет продолжить обучение в имеющихся творческих объединениях. Изменение существующего расписания преподавателей не планируется».
Фото: vk.com
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