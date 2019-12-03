Общество

сегодня, 12:56

Власти ответили на петицию в защиту директора дома творчества

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#петиция #дом творчества
Власти ответили на петицию в защиту директора дома творчества

Родители и педагоги воспитанников ДДТ «Городской» имени С.А. Шмакова разместили в сети обращение к Игорю Артамонову. Взрослые просят сохранить учреждение, его коллективы и педагогов в существующем виде.

Пользователь онлайн-платформы петиций Change.org Сергей Грицай разместил на ресурсе  обращение в адрес губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. Автор и те, кто поддерживает его позицию (уже 73 подписи), просят главу региона оставить ДДТ «Городской» в ведении департамента образования. Просьба стала реакцией на слухи о том, что дом творчества подчинят департаменту культуры, а директора ДДТ уволят.

- Днем 21 ноября в филиал ДДТ «Городской им. С.А. Шмакова г. Липецка», расположенном в доме №2 по улице Космонавтов, пришли 4 человека, представившиеся работниками департамента культуры и туризма. Они потребовали ключи от учебных кабинетов. Из поведения и со слов представителей департамента культуры и туризма администрации города Липецка следовало, что помещение и располагающиеся в нем коллективы передаются департаменту культуры и уже назначен новый директор. Сразу же после того, как посетители покинули помещение, директор уехала в департамент образования, а затем – в администрацию Липецка для выяснения сложившейся ситуации. Четкого видения будущего ДДТ до сих пор нет, - указано в открытом обращении. - Если коллективы будут переданы в другое ведомство, педагоги, конечно, не бросят своих детей и будут продолжать участвовать в формировании их личностей, но это будет уже вне стройной, продуманной, направленной на результат системы воспитательной работы, осуществляемой городским Домом творчества. А главное, мы, педагоги и родители, не просто уважаем, а любим своего директора, и другой руководитель нам не нужен!

«Камнем преткновения» в истории с переводом ДДТ «Городской» из ведомства в ведомства стал ансамбль «Параллели». Несколько лет назад там открыли группу для молодежи, от 18 и 30 лет. А эта категория под получение бесплатных услуг дополнительного образования не попадает. На такое нарушение обратила внимание Счетная палата Липецка. В 2018 году директор учреждения нашла выход из положения, пишут в петиции: совершеннолетние участники продолжают заниматься в ансамбле, но бюджетные средства на это не расходуются.

Председатель департамента образования администрации Липецка Светлана Бедрова прокомментировала ситуацию так: «Корпус «Б» дома детского творчества «Городской» им. С.А. Шмакова, расположенный на улице Космонавтов, находится в ведомстве департамента образования администрации Липецка. Дополнительное образование в учреждении получают не только дети, но и взрослые — участники народного интегрированного ансамбля танца «Параллели». Однако, согласно действующему законодательству в ДДТ могут обучаться только дети в возрасте до 18 лет. Для того, чтобы сохранить это творческое объединение, рассматривается вопрос о перераспределении функций между департаментом образования и департаментом культуры и туризма. При этом планируемые изменения будут иметь исключительно юридический характер и не лишат возможности детей в возрасте до 18 лет продолжить обучение в имеющихся творческих объединениях. Изменение существующего расписания преподавателей не планируется».


Фото:  vk.com

7 747
#петиция #дом творчества

Комментарии (7)

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Правда

3 минуты назад
Ольга Николаевна Кислая находится не в глубоком, а в достойном возрасте, достигнув который, она смогла сохранить энергию, энтузиазм, гражданскую позицию, достоинство, верность своему Делу и веру в это Дело.
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МАКу

10 минут назад
Кислая на Семашко директурствует. Но менять её давно надо - согласен. Ольга Николаевна иди на пенсию. Уступи место молодым, инициативным, креативным и не закосеневшим.
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МАКу

10 минут назад
Кислая на Семашко директурствует. Но менять её давно надо - согласен. Ольга Николаевна иди на пенсию. Уступи место молодым, инициативным, креативным и не закосеневшим.
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ВВП

23 минуты назад
Танцы инвалидов - то же, что и цирк лилипутов. И то, и другое отвратительно!
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мак

23 минуты назад
правильно, там директрисса Кислая уже 100 лет сидит как приклееная. давно пора поменять. а бабку на пенсию.
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Родители

50 минут назад
Разберитесь пожалуйста с 64 гимназией,замечательный педагог русского языка и литературы Гончарова М.В.,у которой маленький ребенок, около 3 лет, так вот на нее повесили классное руководство,а когда она попросила забрать у нее класс,то директор ее уволила,теперь она дорабатывает эту четверть и уходит,что значит уволила,неужели эта школа собственность директора,ведь уже столько * покинуло эту школу с приходом нового директора и никому нет дела до развала школы
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Вопрос

54 минуты назад
4 человека, представившиеся работниками департамента культуры и туризма - главного ПАРАЗИТА Липецка , МАЛЬКО , клонировали ?
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