Фонд капитального ремонта не принял работы по скандальному дому

На Гагарина 151-153 нашли массу претензий к качеству услуг подрядчика.

Ситуация с домом 151-153 на улице Гагарина в Липецке активно обсуждается в социальных сетях. Фонд капитального ремонта в Липецкой области обстоятельно прокомментировал скандальную ситуацию GOROD48.

- Основным критерием для определения года ремонта дома является год его постройки, а также данные о его техническом состоянии, предоставленные органом местного самоуправления. На основании этих данных управление ЖКХ Липецкой области формируется трехлетний план программы. Фонд капитального ремонта в данном случае является исполнителем программы. Дом №151-153 по улице Гагарина был включен в план на период 2017-2019 годы.

За год до проведения капитального ремонта, специалисты-проектировщики проводят визуальное обследование дома для определения потребности в проведении работ, которые входят в состав капитального ремонта. Это инженерные сети, фасад, крыша, фундамент и подвал, - уточняют в ФКР по Липецкой области. - В 2017 году получено техническое заключение на многоэтажку на улице Гагарина, согласно которому износ объекта составляет 62,5%. Однако, при проектировании не может быть учтен износ несущих конструктивных элементов здания, плит перекрытий, так как данные виды работ не входят в состав капитального ремонта.

Капитальный ремонт у жителей дома №151-153 начался в 2018 году. У его жильцов в рамках областного постановления есть право не допустить ту или иную организацию к работам. Этим правом они не воспользовались. Сейчас выполненные подрядчиком работы ФКР не принял и не оплатил из-за того, что к качеству работ есть большие вопросы. В ноябре этого года в ФКР поступил документ о признании проблемного дома аварийным. Последнее слово в этом вопросе за департаментом ЖКХ администрации Липецка.



- Вопрос недообследованности жилищного фонда стоит довольно остро, в том числе и по причине того, что предыдущее руководство не уделяло должного внимания этому важному вопросу. Проводить обследование дома до капитального ремонта только силами проектных организаций по капремонту невозможно и неправильно, надеяться на активную работу управляющих компаний в этом вопросе тоже не приходится, - резюмируют в ФКР. - Для формирования объективной картины, регулярной ее актуализации необходима целая группа специалистов. На сегодняшний день полномочия регионального оператора по капитальному ремонту не позволяют заниматься этим направлением.

На примере ситуации с домом №№ 151-153 на улице Гагарина Фонд капитального ремонта Липецкой области вышел с предложением о создании специализированной службы для полного комплексного обследования всего многоэтажного жилищного фонда региона, «оцифровки» реального технического состояния конструктивных элементов домов. Это предложение показалось стоящим, сейчас пути его реализации рассматриваются в администрации Липецкой области.



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