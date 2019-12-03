Липецк прогремел на всю Россию…

АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС» получил золотой знак общественного контроля в долевом строительстве «Надежный застройщик России - 2019».

Главная общественная награда в сфере жилищного строительства присваивается строительным компаниям, все объекты которых имеют одни из самых высоких показателей надежности в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства, к ним отсутствуют претензии со стороны органов власти и жалобы со стороны покупателей.

Торжественная Церемония награждения прошла 28.11.2019 в «Президент-отеле» управления делами Президента России в Москве в рамках IV саммита «Надежный застройщик России - 2019». В этом году число номинантов премии составило более 300 застройщиков из разных регионов России.





Учредитель АО СЗ «Ремстройсервис» - Павел Владимирович Тучков уже третий год подряд приезжает с награждения с золоттой наградой - «Надежный застройщик России», что подтверждает высокие позиции АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС» в отрасли и говорит о качестве реализуемых проектов и репутации компании.





Благодаря опыту и умелому управлению АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС » продолжает сдавать свои дома в срок, а чаще даже раньше срока, сохраняя при этом высокий уровень качества, комфорта и ответственности. Только в 2019 году застройщиком были торжественно вручены ключи жильцам жилых комплексов «Карамель», «Континент», «Undersun». Именно такой подход и 25 лет успешного опыта строительства позволяют покупателям быть уверенными и спокойными при покупке квартир от АО СЗ «РЕМСТОЙСЕРВИС».

Узнать о наличии квартир АО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС», а также посмотреть планировки и оценить качество жилья от "Надежного Застройщика России 2019" вы можете, позвонив по телефону +7(4742) 50-10-10

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