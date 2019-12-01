Общество

9 минут назад

Свежее благоустройство в центре Липецка перекопал частник

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#благоустройство #ремонт #теплосеть
Свежее благоустройство в центре Липецка перекопал частник

Городские власти обещают полное восстановление по окончанию работ.

Депутат Липецкого городского света опубликовал в социальной сети фотографию разрушенного общественного пространства в центре Липецка рядом с Комсомольским прудом. Работы в этом месте прошли только в прошлом году.

- Безумное благоустройство. Общественное пространство у Комсомольского пруда, благоустроенное этим летом за 34 млн руб, перерыли из-за изношенных труб водоснабжения, - дополнил комментарием свое фото депутат Николай Быковских.

За комментарием мы обратились в пресс-службы ЛГЭК и «Квадра». Энергетики заверили, что не имеют к земельным работам никакого отношения.

В то же время в пресс-службе администрации Липецка сообщили GOROD48, что раскопали землю под свежеуложенной плиткой работники подрядной организации. Разрешение было выдано, так как одна из организаций, которая располагается в непосредственной близости с местом раскопа, без отопления.

- Городские власти вошли в сложившееся положение, - сообщили в пресс-службе мэрии. – Разрешение было выдано с тем условием, что подрядчик после завершения работ полностью восстановит разрушенное благоустройство.

Фото Николая Быковских.

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#благоустройство #ремонт #теплосеть

Комментарии (2)

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Шалуны в мерии

8 секунд назад
Любят копать свежую плитку чтобы потом никто не определил все что было потрачено и сколько балдахин осело в корманах .
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Дураки

59 секунд назад
принимающие решения.
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