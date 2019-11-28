Любой может спасти чью-то жизнь – Липецк посетила экспедиция доноров костного мозга «Совпадение»

Ежегодно в России около пяти тысяч человек ищут своего донора костного мозга. При этом делается не более 1,5 тысячи трансплантаций.



Сотворить собственное чудо и подарить жизнь может каждый. Об этом говорили сегодня в галерее современного искусства «Буксир». Здесь, как сообщает пресс-служба мэрии, прошла встреча руководителей города, депутатов муниципального парламента, представителей бизнеса и активных липчан с членами экспедиции доноров костного мозга «Совпадение». О том, что беда приходит неожиданно, а счет идет буквально на часы собравшимся рассказала Снежана Коротаева.



- Внезапно девочка стала часто болеть – цеплялось буквально все. Точный диагноз долго не могли поставить, а то, что сообщили после очередного обследования, прозвучало как гром среди ясного неба – рак. Мы ждали, надеялись, но донора не нашлось. Тогда им стала я сама. К сожалению не помогло. Не приходя в сознание, моя дочка умерла.



Сегодня Снежана активно участвует в пропаганде донорства костного мозга и знает не одну историю, когда страшная болезнь отступала, благодаря неравнодушию совершенно чужих людей.



По словам специалистов, у каждого человека есть генетический близнец. Правда найти его непросто – подойти может лишь один из 10 тысяч. И все же только в нашем регионе в последнее время отмечены два совпадения. Последний случай произошел буквально вчера. Вместе с тем, в России в базе доноров костного мозга пока только 100 тысяч человек, тогда как в Польше – 1,5 миллиона, а в Германии – 9 миллионов. Улучшить статистику, а значит - подарить кому-то еще один шанс на спасение - хочет и жительница города Грязи Татьяна Сухобрус. Девушка учится на страхового агента, но решила помочь людям справится с бедой, застраховаться от которой невозможно.



- Хотя мне объяснили, что это совсем не страшно, не больно, и, главное, не вредно – все равно как-то боязно. Но я твердо решила. Разве мы имеем право не помочь, когда речь идет о жизни человека?



А одна из участниц встречи Виктория убеждена – отдавая другому часть себя, ты делаешь мир красивее.



- Нельзя не отметить, что в последнее время Липецк преобразился. Стали моложе и современнее парки, лучше дороги, появились новые мета отдыха. Но ведь понятие красота гораздо шире. Это не только то, что нас окружает, но и то, что внутри каждого. Став донором, ты помогаешь не только человеку, попавшему в беду, но и себе. Ты даришь себе возможность в бешеном ритме современной жизни сохранить умение сопереживать, сочувствовать и соучаствовать, - отметила липчанка.



Члены экспедиции отметили, что сравнительно небольшой город Липецк уже внес серьезный вклад в регистр доноров костного мозга. Только в 2015 году его пополнили 572 наших земляка. О желании внести в этот список и свою фамилию в ходе мероприятия заявила глава Липецка Евгения Уваркина.



- У меня есть сестра-близнец. Я думаю, что в ближайшее время и наши с ней фамилии появятся в регистре доноров. В свою очередь, я хотела бы предложить провести масштабный флеш-моб, посвященный донорству, и сделать его ежегодным.



Предложение Евгении Уваркиной поддержали и присутствующие эксперты медики. Они отметили, что россияне практически ничего не знают о донорстве костного мозга. По данным ВЦИОМ, только каждый четвертый хотя бы что-то слышал об этом.



Вместе с тем, по словам врачей, в донорстве костного мозга ничего страшного нет: чаще всего никакого наркоза и операций. В 85% у доноров не пунктируют кость, а берут необходимые клетки с кровью из вены. Предварительно вводят специальный препарат, стимулирующий выход из костного мозга, и в определенный момент, когда в крови их наибольшее количество, — забирают.



Донором может стать здоровый человек от 18 до 45 лет. Чтобы попасть в регистр, нужно всего лишь прийти в один из офисов компании «ИНВИТРО», и совершенно бесплатно сдать немного крови на анализ. А генетический близнец, которому нужна именно ваша помощь, может найтись в любое время.



В соответствии с решением, приняты участниками встречи, в Липецке будет усилена работа по пропаганде донорства костного мозга. Для этого на предприятиях всех форм собственности, действующих на территории областного центра, пройдут заседания круглых столов. Итогом должна стать большая городская акция, посвященная донорству. Вместе с тем, по словам Евгении Уваркиной, это не будет разовое мероприятие. Оно должно войти в календарь ежегодных событий.



Уже завтра 29 ноября экспедиция доноров костного мозга «Совпадение» приедет в Усмань. Всего в ходе с сентября 2019 по сентябрь 2020 года благотворительный фонд Русфонд и проект Кровь5 преодолеют свыше 20 тысяч километров и посетят порядка 120 городов. Результатом экспедиции должно стать увеличение базы Национального регистра доноров костного мозга на 20 тысяч добровольцев.



